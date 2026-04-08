Η δράση Easter Bunny του Μαζί για το Παιδί προσφέρει χαρά σε 1.740 παιδιά

Το Μαζί για το Παιδί, για ακόμα μια χρονιά, μέσω της δράσης «Easter Bunny», προσέφερε πασχαλινά δώρα σε 1.740 παιδιά που υποστηρίζονται από φορείς παιδικής προστασίας στην Αττική.

Μικροί και μεγάλοι φίλοι του Μαζί για το Παιδί ένωσαν τις δυνάμεις τους, με κοινό στόχο να χαρίσουν χαρά και στήριξη στα παιδιά και τις οικογένειες που αγκαλιάζει ο οργανισμός, συγκεντρώνοντας και διανέμοντας πασχαλινά είδη, όπως λαμπάδες, σοκολατένια αυγά, τσουρέκια και παπούτσια, μεταφέροντας το μήνυμα της προσφοράς και της ελπίδας.

Η δράση υλοποιήθηκε με την ευγενική συμμετοχή εταιριών, ιδιωτών, εκπαιδευτικών και μαθητών σχολείων. Συγκεκριμένα, στη συγκέντρωση των πασχαλινών ειδών συμμετείχαν οι μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού και του Αρσακείου Ψυχικού, ο Σύλλογος Γονέων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας, καθώς και οι εργαζόμενοι των εταιρειών Ayvens, Beverage World, Coca-Cola, Deloitte, efood, Ευρωκλινική, Hemmerbach, Isomat, Kessaris, My Place, Qualco, Randstad, TTEC και Spitogatos.

Λίγα λόγια για τη δράση «Easter Bunny» του Μαζί για το Παιδί

Η πρωτοβουλία «Easter Bunny» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι», που δημιούργησε το Μαζί για το Παιδί το 2012 με στόχο την υποστήριξη παιδιών που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας. Περισσότεροι από 200 φορείς σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος, το οποίο ενισχύει περίπου 18.000 παιδιά ετησίως με την παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, σχολικών ειδών, παιχνιδιών, ρουχισμού, υπόδησης και επίπλων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα βοηθά στην αναβάθμιση των δομών. Τα αγαθά συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του Μαζί για το Παιδί, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με σχολεία όλων των βαθμίδων, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ιδιώτες, καθώς και με την Τράπεζα Τροφίμων. Στη συνέχεια, αξιολογούνται, ταξινομούνται και προσφέρονται στους συνεργαζόμενους φορείς πανελλαδικά, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες τους.