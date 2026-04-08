Η δράση Easter Bunny του Μαζί για το Παιδί προσφέρει χαρά σε 1.740 παιδιά

Η πρωτοβουλία «Easter Bunny» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι», που δημιούργησε το Μαζί για το Παιδί το 2012 με στόχο την  υποστήριξη παιδιών που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας

Το Μαζί για το Παιδί, για ακόμα μια χρονιά, μέσω της δράσης «Easter Bunny», προσέφερε πασχαλινά δώρα σε 1.740 παιδιά που υποστηρίζονται από φορείς παιδικής προστασίας στην Αττική.

Μικροί και μεγάλοι φίλοι του Μαζί για το Παιδί ένωσαν τις δυνάμεις τους, με κοινό στόχο να χαρίσουν χαρά και στήριξη στα παιδιά και τις οικογένειες που αγκαλιάζει ο οργανισμός, συγκεντρώνοντας και διανέμοντας πασχαλινά είδη, όπως λαμπάδες, σοκολατένια αυγά, τσουρέκια και παπούτσια, μεταφέροντας το μήνυμα της προσφοράς και της ελπίδας.

Η δράση υλοποιήθηκε με την ευγενική συμμετοχή εταιριών, ιδιωτών, εκπαιδευτικών και μαθητών σχολείων. Συγκεκριμένα, στη συγκέντρωση των πασχαλινών ειδών συμμετείχαν οι μαθητές του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού και του Αρσακείου Ψυχικού, ο Σύλλογος Γονέων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας, καθώς και οι εργαζόμενοι των εταιρειών Ayvens, Beverage World, Coca-Cola, Deloitte, efood, Ευρωκλινική, Hemmerbach, Isomat, Kessaris, My Place, Qualco, Randstad, TTEC και Spitogatos.

Λίγα λόγια για τη δράση «Easter Bunny» του Μαζί για το Παιδί

Η πρωτοβουλία «Easter Bunny» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι», που δημιούργησε το Μαζί για το Παιδί το 2012 με στόχο την υποστήριξη παιδιών που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας. Περισσότεροι από 200 φορείς σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος, το οποίο ενισχύει περίπου 18.000 παιδιά ετησίως με την παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, σχολικών ειδών, παιχνιδιών, ρουχισμού, υπόδησης και επίπλων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα βοηθά στην αναβάθμιση των δομών. Τα αγαθά συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του Μαζί για το Παιδί, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με σχολεία όλων των βαθμίδων, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ιδιώτες, καθώς και με την Τράπεζα Τροφίμων. Στη συνέχεια, αξιολογούνται, ταξινομούνται και προσφέρονται στους συνεργαζόμενους φορείς πανελλαδικά, σε αντιστοιχία με τις ανάγκες τους.

15:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ μιλά μετά την εκεχειρία: «Ευκαιρία για πραγματική ειρήνη»

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Το μικρό χωριό της Ιταλίας που προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη μέρα με ανοιχτή τη Βασιλίσσης Όλγας - Το μήνυμα του Χάρη Δούκα στο Newsbomb (Φωτορεπορτάζ)

15:28ΚΟΣΜΟΣ

1.000 χρόνια οι άνθρωποι έτρωγαν στο ίδιο σημείο: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο νησί

15:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ δεν εκδίδουν τις γνωμοδοτήσεις τους έγκαιρα

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ευχαριστεί Κίνα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ για την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

15:20ANNOUNCEMENTS

Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το Πάσχα

15:08ΦΑΡΜΑΚΟ

Κρίσιμα φάρμακα και πρώτες ύλες: Ο ρόλος της DEMO στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον

15:05ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: «Αγνοήθηκαν οι προτάσεις μας για την προσέλκυση κλινικών μελετών»

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με τον γ.γ του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν

14:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δύο ελληνικά έργα ταξιδεύουν για να παρουσιαστούν στη Νέα Υόρκη

14:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Βουγιόσεβιτς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμούς 50% σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

14:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Μετά το Πάσχα ανοίγει η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

14:27ANNOUNCEMENTS

Η δράση Easter Bunny του Μαζί για το Παιδί προσφέρει χαρά σε 1.740 παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμούς 50% σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

14:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο μπάσκετ - Πέθανε ο Βουγιόσεβιτς

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα

15:28ΚΟΣΜΟΣ

1.000 χρόνια οι άνθρωποι έτρωγαν στο ίδιο σημείο: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο νησί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ