Αιτωλοακαρνανία: Όφελος άνω των 1,35 εκατ. ευρώ από την καλλιέργεια ναρκωτικών - Εξάρθρωση καρτέλ

Οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ για την μεγάλη φυτεία στην Πτελέα Αιτωλοακαρνανίας

Newsbomb

Αιτωλοακαρνανία: Όφελος άνω των 1,35 εκατ. ευρώ από την καλλιέργεια ναρκωτικών - Εξάρθρωση καρτέλ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πάνω από 2.500 δενδρύλλια κάνναβης και 40 κιλά της ναρκωτικής ουσίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, και τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που θα αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 1,35 εκατ. ευρώ συνελήφθησαν.

Ο αρχηγός ήταν κοινός και σε δεύτερη εγκληματική οργάνωση που είχε καλλιεργήσει 1.828 δενδρύλλια κάνναβης σε περιοχή της Λακωνίας. Ερευνάται ακόμη εγκληματικό δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης σε νησί των Κυκλάδων με 51 ταυτοποιημένες αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου:

  • εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση, που ενέχεται στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών,
  • ταυτοποίησαν τα στοιχεία των μελών δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται για τα ίδια αδικήματα και
  • ερευνούν εγκληματικό δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης σε νησί των Κυκλάδων με 51 ταυτοποιημένες αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων, που είχαν κοινό αρχηγό, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου οργάνωσαν και υλοποίησαν, την Τετάρτη (06/08) σε Αιτωλοακαρνανία και Αθήνα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της ΟΠΚΕ Πύργου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ΟΠΚΕ Αγρινίου.

Α’ Εγκληματική Οργάνωση

Οι αστυνομικοί εντόπισαν χθες σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, φυτεία αποτελούμενη από -2.685- δενδρύλλια κάνναβης, από τα οποία τα 485 ήταν πλήρως συγκομισμένα, ενώ εντοπίστηκαν και -39,7- κιλά ημίχλωρης κάνναβης (φούντες).

Τα δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούταν από τέσσερις άνδρες (δύο αλλοδαπούς και δύο ημεδαπούς), που συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς σε περιοχές της Αθήνας και της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που ενέχεται στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η φυτεία αποτελούνταν από 14 ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικής έκτασης 4 στρεμμάτων περίπου, ενώ οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει αυτοσχέδιο ξηραντήριο κάνναβης και παράπηγμα με σκηνές, όπου ανευρέθηκαν τρόφιμα και είδη ένδυσης - υπόδησης στο εσωτερικό τους.

Στους χώρους της καλλιέργειας υπήρχαν διάσπαρτα καλλιεργητικά εργαλεία, αρδευτικός εξοπλισμός, λιπάσματα και λοιπά αντικείμενα, που χρησίμευαν στην καλλιέργεια των φυτών κάνναβης, τα οποία ποτίζονταν με πλαστικά λάστιχα μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρων, που ήταν συνδεδεμένα σε δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τη διακίνηση των ναρκωτικών ξεπερνά το 1.350.000 ευρώ.

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είναι ο ένας αλλοδαπός συλληφθείς, ο οποίος εντοπίστηκε σε περιοχή της Αθήνας, ενώ και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και εργασίες, όπως καλλιέργεια και περιποίηση των φυτών κάνναβης, αποξήρανση των δενδρυλλίων, ανάπτυξη και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης της φυτείας, μεταφορά ειδών διατροφής και νερού στους συνεργούς τους.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 46,5 γραμμάρια κάνναβης, 900 ευρώ, πλήθος καρτών sim και συσκευών κινητής τηλεφωνίας και δύο οχήματα.

narkoptelea-5.jpg

Β’ Εγκληματική Οργάνωση

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση είχε τον ίδιο αρχηγό με την πρώτη, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία ακόμη τριών ημεδαπών ανδρών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που ενέχεται στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο από τους εμπλεκόμενους είναι από την Ηλεία και ένας από την Αρκαδία.

Ειδικότερα, στις 28-7-2025, σε περιοχή της Λακωνίας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, είχαν εντοπίσει φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 1.828 δενδρύλλια της ναρκωτικής ουσίας, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Στο χώρο της φυτείας, είχαν βρεθεί και είχαν κατασχεθεί αγροτικά εργαλεία, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, καθώς και τέσσερις σκηνές, τις οποίες είχαν εγκαταστήσει οι καλλιεργητές, τόσο για την εποπτεία της φυτείας και της ευρύτερης περιοχής, όσο και για τη διαμονή τους στο χώρο.

Στο πλαίσιο των ερευνών οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία των κατηγορούμενων καλλιεργητών και διακρίβωσαν τους ρόλους τους στην εγκληματική οργάνωση.

Εγκληματικό δίκτυο σε νησί των Κυκλάδων
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, διαπίστωσαν ακόμη ότι ο αλλοδαπός συλληφθείς αρχηγός των δύο εγκληματικών οργανώσεων εμπλέκεται και σε εγκληματικό δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης σε νησί των Κυκλάδων και μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί -51- αγοραπωλησίες ναρκωτικών, με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:43ΚΟΣΜΟΣ

OpenAI: Το νέο μοντέλο GPT-5 υπόσχεται επανάσταση στην ΑΙ - «Πριν μιλούσες με μαθητή λυκείου, τώρα με κάτοχο διδακτορικού»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικήτας Κακλαμάνης για Λένα Σαμαρά: «Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Γεραπετρίτη: Καμία παραχώρηση στις εθνικές μας θέσεις, λαϊκιστές όσοι λένε το αντίθετο

10:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στουρνάρας για θάνατο κόρης Σαμαρά: Τραγική απώλεια

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Ντόρα Μπακογιάννη για Λένα Σαμαρά: «Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο με άλμα 31 μέτρων σε φαράγγι από επαγγελματία καταδύτη

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό»

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Η αντίδραση του Μάικλ Ντάγκλας όταν έμαθε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Απομακρύνθηκαν τα πρώτα οχήματα από το πλοίο - Στον ανακριτή ο καπετάνιος

10:13LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου για Αντώνη Σαμαρά: «Σεβόμενοι την κατάσταση δεν θα επεκταθούμε καθόλου»

10:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τίμοθι Σαλαμέ: Θα γίνει ληστής με μοτοσικλέτα στη νέα συνεργασία του με τον Τζέιμς Μάνγκολντ

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

10:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Δύο χρόνια από τη δολοφονία του Κατσούρη - «Χάθηκε άδικα, ύπουλα και απάνθρωπα»

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Καίει κοντά σε σπίτια, ήχησε το «112» για εκκένωση οικισμών

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από τροχαίο στη Δαφνούλα Αχαΐας

09:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Μπήκε στην κούρσα για τον Μαξ Τζόνστον»

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Τασούλας: «Συγκλονισμένοι από την απώλεια της Λένας Σαμαρά»

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ζήτησε την άμεση παραίτηση του επικεφαλής της εταιρείας μικροεπεξεργαστών Intel

09:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Καραμανλής: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά»

09:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τσάρλι Κάουφμαν: Γύρισε ταινία στην Αθήνα - Θα τη βλέπουν ελεύθερα τα μέλη των βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό»

07:16ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια: Δεμένα τα πλοία τις επόμενες ώρες – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

09:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Καραμανλής: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά η χωριάτικη σαλάτα;

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Καίει κοντά σε σπίτια, ήχησε το «112» για εκκένωση οικισμών

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Οι πρώτες μέρες της Αλγερινής στη φυλακή – Νηστική στο κελί της, ζητά τα άλλα δύο παιδιά της

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θερμή εισβολή από Τουρκία - Θα επηρεάσει και την Αττική, τι λέει το ECMWF

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τα 5+1 σενάρια για το αποτέλεσμά της - Η «ανταλλαγή εδαφών» και το big deal

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Απομακρύνθηκαν τα πρώτα οχήματα από το πλοίο - Στον ανακριτή ο καπετάνιος

09:37ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Δασμός και στις ράβδους χρυσού ενός κιλού - Πλήγμα για την Ελβετία, αναταραχές στην παγκόσμια αγορά πολύτιμων μετάλλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ