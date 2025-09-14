Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

Ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας, γιος του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, συνελήφθη τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 05:25 προκλήθηκε επεισόδιο ανάμεσα σε οδηγό ταξί και δύο άτομα, τα οποία χτύπησαν την πόρτα του αυτοκινήτου και έβρισαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και προσέβαλε τους αστυνομικούς.

Κατά τη σύλληψή του, ο μουσικός φέρεται να προέβαλε αντίσταση, ενώ χτυπώντας με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι, καθώς τον έβαζαν στο υπηρεσιακό όχημα.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε για τη σύνταξη της δικογραφίας, συνέχισε να απευθύνει ύβρεις και απειλές προς τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμένος αστυνομικός νοσηλεύεται ελαφρά στο 401.