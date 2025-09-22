Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

Στη Σίνδο συνελήφθη σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, μια 29χρονη μητέρα, επειδή κατηγορείται ότι άφησε τα τρία ανήλικα παιδιά της μόνα τους στο σπίτι, χωρίς καμία φροντίδα ή επίβλεψη.

Η αστυνομία παρενέβη άμεσα ύστερα από καταγγελία και προχώρησε στη σύλληψή της.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά είναι όλα μικρότερα των 10 ετών.