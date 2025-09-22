Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της
Η αστυνομία παρενέβη άμεσα ύστερα από καταγγελία και προχώρησε στη σύλληψή της
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη Σίνδο συνελήφθη σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, μια 29χρονη μητέρα, επειδή κατηγορείται ότι άφησε τα τρία ανήλικα παιδιά της μόνα τους στο σπίτι, χωρίς καμία φροντίδα ή επίβλεψη.
Η αστυνομία παρενέβη άμεσα ύστερα από καταγγελία και προχώρησε στη σύλληψή της.
Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά είναι όλα μικρότερα των 10 ετών.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής της Super League ο Μεντιλίμπαρ
20:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Πέλκα - Υπέστη θλάση και μένει εκτός μέχρι τη διακοπή
20:35 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: Με όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη καταπολεμά τη φοροδιαφυγή
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
14:11 ∙ ENGLISH NEWS