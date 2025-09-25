Γαλάτσι: «Διαλύθηκε το χέρι του παιδιού μου στο σχολείο που 14χρονος φωτογράφισε 9χρονο ημίγυμνο»

Η είδηση ότι 14χρονος εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι και φωτογράφισε ημίγυμνο 9χρονο μαθητή έκανε τον γύρο του ελληνικού Διαδικτύου.

Μάλιστα, μητέρα μαθήτριας που πήγαινε στο εν λόγω δημοτικό στο Γαλάτσι, κατήγγειλε - μιλώντας στο MEGA - ότι υπάρχει αμέλειας επίβλεψης ανηλίκων. Όπως υποστηρίζει στην καταγγελία της, το παιδί της χειρουργήθηκε και οι δάσκαλοι του εν λόγω σχολείου είπαν μόνο «καλό κουράγιο», κάτι που την έκανε να μετακινήσει το παιδί της σε άλλο σχολείο της περιοχής.

«Εγώ το παιδί μου το έχω μετακινήσει από αυτό το σχολείο. Το έχω μεταφέρει στη Γκράβα, γιατί τραυματίστηκε μέσα στο προαύλιο του σχολείου πριν 3 χρόνια, με ένα πάρα πολύ σοβαρό κάταγμα στο χέρι. Υπήρξε αμέλεια επίβλεψης ανηλίκου μέσα στο σχολείο. Διαλύθηκε το χέρι του παιδιού, χειρουργήθηκε», υποστηρίζει η μητέρα για να προσθέσει: «Οι δάσκαλοι το μόνο πράγμα που έκαναν ήταν να μου χτυπήσουν την πόρτα και να μου πουν "καλό κουράγιο" για δύο χρόνια που το παιδί μου ταλαιπωρήθηκε. Είναι ένα σχολείο, στο οποίο συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Πάρα πολλά πράγματα».