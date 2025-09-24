Γαλάτσι: 14χρονος εισέβαλε σε δημοτικό σχολείο και φωτογράφισε ημίγυμνο 9χρονο μαθητή

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Γαλάτσι, όταν 14χρονος μπήκε σε δημοτικό σχολείο και κατέγραφε με το κινητό του 9χρονο μαθητή στις τουαλέτες,

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις όπου συνέλαβαν τον ανήλικο.

Αύριο, ο 14χρονος, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία.

