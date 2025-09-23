Θεσσαλονίκη: Ανήλικος κατήγγειλε απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό

Στη Θεσσαλονίκη ένας 15χρονος κατήγγειλε ότι δύο άτομα τον απήγαγαν, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν, ενώ κατευθυνόταν στο σχολείο του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ανηλίκου, οι δράστες τον επιβίβασαν δια της βίας σε λευκό βαν, τον χτύπησαν κατά τη διαδρομή προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα στην Ασπροβάλτα.

Tον εκβίασαν απαιτώντας να τους καταβάλει 10.000 ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες. Λίγα 24ωρα νωρίτερα είχαν ζητήσει από τον 15χρονο 500 ευρώ. Πριν τον αφήσουν ελεύθερο, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα και το κινητό του.

Ο 15χρονος απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης και κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός εκ των δύο δραστών, ενός 18χρονου μαθητή ΕΠΑΛ. Ο εισαγγελέας άσκησε στον 18χρονο ποινική δίωξη για αρπαγή κατά συναυτουργία, αρπαγή ανηλίκου, ληστείες κατά συναυτουργία και της απόπειρας εκβιασμού.

Γίνονται ενέργειες προκειμένου να εντοπιστεί και το δεύτερο άτομο.