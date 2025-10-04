Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά - Διαφήμιζαν τα... κλοπιμαία!

Μια απίστευτη υπόθεση αποκάλυψε το Star καθώς ένας 14χρονος μαθητής που έπεσε θύμα ληστείας από δύο Ρομά στην Αθήνα, αναγνώρισε όχι μόνο τα κλοπιμαία αλλά και τον έναν δράστη μέσα από βίντεο που διαφήμιζε ο ίδιος στο TikTok.

Ο 14χρονος γύριζε σπίτι του από το φροντιστήριο Αγγλικών μαζί με δύο συμμαθητές, όταν ξαφνικά τους πλησίασαν δύο άτομα και τους περικύκλωσαν. «Τους υποχρέωσαν να παραδώσουν ό,τι αντικείμενο είχαν πάνω τους και φαινόταν ότι έχει αξία. Διάλεγαν ό,τι τους άρεσε και το έπαιρναν», είπε η θεία του παιδιού. Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες τούς απείλησαν με σωματική βία. «Ήταν πιο μεγαλόσωμοι και τα παιδιά φοβήθηκαν», συμπλήρωσε.

Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά

Οι δύο ληστές άρπαξαν κινητά τηλέφωνα και ένα ακριβό τσαντάκι από τους μαθητές και εξαφανίστηκαν.

Ωστόσο, δεν υπολόγισαν ότι θα τους πρόδιδε το TikTok. Λίγες ώρες μετά τη ληστεία, ο ένας από τους δράστες ανάρτησε βίντεο στο οποίο διαφήμιζε το τσαντάκι που είχε μόλις κλέψει.

Ο ανήλικος είχε ήδη δώσει στους αστυνομικούς περιγραφή των υπόπτων, καθώς τους είχε δει να κινούνται ύποπτα στην περιοχή και άλλες φορές.

Ο ληστής διαφήμιζε τα κλοπιμαία στο TikTok

«Μετά την κατάθεση, ο ανιψιός μου μπήκε στο TikTok και είδε έναν από τους δύο δράστες να διαφημίζει σε story, σε πραγματικό χρόνο, τα κλοπιμαία που πριν από λίγες ώρες είχε αρπάξει από τα παιδιά. Επέστρεψε με τους γονείς του στο αστυνομικό τμήμα, έδειξε το βίντεο στους αστυνομικούς και νομίζω ότι αυτό βοήθησε να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες», είπε η θεία του 14χρονου.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο ληστές, οι οποίοι αναμένεται να δικαστούν τις επόμενες ημέρες. Στα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνεται και το βίντεο του TikTok, μέσω του οποίου έγινε η ταυτοποίησή τους.