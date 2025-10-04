Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά - Διαφήμιζαν τα... κλοπιμαία!

Τα social media «έκαψαν» τους δυο Ρομά

Newsbomb

Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά - Διαφήμιζαν τα... κλοπιμαία!
Unsplash
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απίστευτη υπόθεση αποκάλυψε το Star καθώς ένας 14χρονος μαθητής που έπεσε θύμα ληστείας από δύο Ρομά στην Αθήνα, αναγνώρισε όχι μόνο τα κλοπιμαία αλλά και τον έναν δράστη μέσα από βίντεο που διαφήμιζε ο ίδιος στο TikTok.

Ο 14χρονος γύριζε σπίτι του από το φροντιστήριο Αγγλικών μαζί με δύο συμμαθητές, όταν ξαφνικά τους πλησίασαν δύο άτομα και τους περικύκλωσαν. «Τους υποχρέωσαν να παραδώσουν ό,τι αντικείμενο είχαν πάνω τους και φαινόταν ότι έχει αξία. Διάλεγαν ό,τι τους άρεσε και το έπαιρναν», είπε η θεία του παιδιού. Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες τούς απείλησαν με σωματική βία. «Ήταν πιο μεγαλόσωμοι και τα παιδιά φοβήθηκαν», συμπλήρωσε.

Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά

Οι δύο ληστές άρπαξαν κινητά τηλέφωνα και ένα ακριβό τσαντάκι από τους μαθητές και εξαφανίστηκαν.

Ωστόσο, δεν υπολόγισαν ότι θα τους πρόδιδε το TikTok. Λίγες ώρες μετά τη ληστεία, ο ένας από τους δράστες ανάρτησε βίντεο στο οποίο διαφήμιζε το τσαντάκι που είχε μόλις κλέψει.

Ο ανήλικος είχε ήδη δώσει στους αστυνομικούς περιγραφή των υπόπτων, καθώς τους είχε δει να κινούνται ύποπτα στην περιοχή και άλλες φορές.

Ο ληστής διαφήμιζε τα κλοπιμαία στο TikTok

«Μετά την κατάθεση, ο ανιψιός μου μπήκε στο TikTok και είδε έναν από τους δύο δράστες να διαφημίζει σε story, σε πραγματικό χρόνο, τα κλοπιμαία που πριν από λίγες ώρες είχε αρπάξει από τα παιδιά. Επέστρεψε με τους γονείς του στο αστυνομικό τμήμα, έδειξε το βίντεο στους αστυνομικούς και νομίζω ότι αυτό βοήθησε να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες», είπε η θεία του 14χρονου.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο ληστές, οι οποίοι αναμένεται να δικαστούν τις επόμενες ημέρες. Στα αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνεται και το βίντεο του TikTok, μέσω του οποίου έγινε η ταυτοποίησή τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Togg στην Ευρώπη: Η Τουρκία μπαίνει δυναμικά στα ηλεκτρικά – Πόσο κοστίζουν

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από την «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Ξαφνικά στο επίκεντρο οι διαφωνίες για τις Belhara

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρόγευμα» τριών αγώνων πριν το ντέρμπι της Τούμπας

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

07:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έξοδος στην Αθήνα: Επιλογές για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθεί η τιμή του - Πόσο θα το αγοράσουμε φέτος

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνια και τροχαία: Πού επιτρέπεται τελικά να κινούνται; - Ειδικός απαντά στο Newsbomb

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γολγοθάς του πάρκινγκ στην Αθήνα - 3+1 προτάσεις που θα λύσουν το πρόβλημα

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά - Διαφήμιζαν τα... κλοπιμαία!

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, το σκληρό ροκ, ο εκλογικός συναγερμός και στο βάθος... Δένδιας

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πλήξει την Αθήνα η νέα κακοκαιρία - Τι βλέπει το ECMWF

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποια ημέρα ξεκινούν οι πληρωμές

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Επεισόδια με κουκουλοφόρους στο κέντρο και επιθέσεις με μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο «Άγιος - Φιλόσοφος» των Αθηνών

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από την «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πλήξει την Αθήνα η νέα κακοκαιρία - Τι βλέπει το ECMWF

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθεί η τιμή του - Πόσο θα το αγοράσουμε φέτος

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, το σκληρό ροκ, ο εκλογικός συναγερμός και στο βάθος... Δένδιας

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά - Διαφήμιζαν τα... κλοπιμαία!

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω τις προκαταβολές αποζημιώσεων πληγέντων από τον Ντάνιελ και τις φωτιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ