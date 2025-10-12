Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών στα Βόρεια Προάστια – Συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός μετά από καταδίωξη

Στην εξιχνίαση έξι περιπτώσεων διακεκριμένων κλοπών από κατοικίες στα Βόρεια Προάστια προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ μετά από κινηματογραφική καταδίωξη συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, ένας 32χρονος αλλοδαπός.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι είχαν λάβει σήμα για απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι στο Μαρούσι. Κατά την άμεση μετάβασή τους στο σημείο, εντόπισαν ύποπτο όχημα, το οποίο προσπάθησαν να ελέγξουν. Ο οδηγός του οχήματος, στην προσπάθειά του να διαφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα στο Νέο Ηράκλειο, ενώ το αυτοκίνητο –που χρησιμοποιούνταν ως «επιχειρησιακό» μέσο διαφυγής– κατασχέθηκε.

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 32χρονος δρούσε τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, σε συνεργασία με ακόμη ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάρρηξη κατοικιών, κυρίως στις περιοχές Αμαρουσίου, Παλαιού και Νέου Ψυχικού, καθώς και στη Λυκόβρυση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία: είτε ο ένας εισερχόταν στην οικία ενώ ο συνεργός του παρέμενε στο όχημα ως «τσιλιαδόρος», είτε και οι δύο παραβίαζαν πόρτες και παράθυρα για να εισέλθουν από κοινού. Στη συνέχεια αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το όχημα που χρησιμοποιούσαν έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου, γεγονός που δείχνει τον οργανωμένο χαρακτήρα της εγκληματικής τους δράσης.

Ο 32χρονος συλληφθείς, ο οποίος δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα, κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, απείθεια και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.