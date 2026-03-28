Ηράκλειο Αττικής: Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη

Στη σύλληψη πέντε ατόμων για υποθέσεις ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο Αττικής.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 22ας Μαρτίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ εντόπισαν τέσσερις ημεδαπούς, ηλικίας 19 και 21 ετών, να επιβαίνουν σε όχημα το οποίο κρίθηκε ύποπτο και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ένας εκ των επιβαινόντων επιχείρησε να διαφύγει, αφού προηγουμένως απέρριψε επτά νάιλον συσκευασίες με συνολικά 7,75 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και το ποσό των 445 ευρώ. Ο ίδιος ακινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα.

Την επόμενη ημέρα, 23 Μαρτίου 2026, συνελήφθη ακόμη ένας 19χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν επίσης ναρκωτικές ουσίες.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 19χρονο να επιχειρεί να απορρίψει από το μπαλκόνι δύο συσκευασίες που περιείχαν 95 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και ζυγαριά ακριβείας και τρίφτη, αφού πρώτα είχε κλειδωθεί στο δωμάτιό του.

Παράλληλα, σε οικία κατηγορουμένου βρέθηκε και κατασχέθηκε σιδερογροθιά, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.