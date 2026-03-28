Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν ναρκωτικά σε κελί κρατουμένου

Στοχευμένη επιχείρηση εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 28 Μαρτίου 2026.

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και αστυνομικού σκύλου, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κελί των φυλακών, εντοπίστηκε 29χρονος αλλοδαπός κρατούμενος να κατέχει ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (sisha), συνολικού βάρους 53,7 γραμμαρίων, η οποία ήταν διαμοιρασμένη σε 39 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.