Συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι για την αρπαγή 22χρονου στην Καλαμαριά - Τον κακοποίησαν σωματικά

Σε υπόθεση αρπαγής 22χρονου εμπλέκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν άμεσα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μετά την κινητοποίηση που ακολούθησε το περιστατικό στην Καλαμαριά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, οι τρεις δράστες, μαζί με ακόμη άτομα, προσέγγισαν το θύμα ενώ βρισκόταν με φίλους του. Ασκώντας σωματική βία, τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Συκεών, όπου τον αποβίβασαν και του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων εντοπίστηκε το όχημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε χώρο αποθήκευσής του κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγιο, τα οποία κατείχε νόμιμα ένας εκ των συλληφθέντων, χωρίς ωστόσο να δικαιολογείται η μεταφορά τους. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τα κινητά των δραστών, με ένα από αυτά να περιέχει βιντεοσκοπημένο υλικό του 22χρονου μετά την επίθεση.

Οι τρεις 19χρονοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για αρπαγή κατά συναυτουργία, ληστεία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παραβίαση του νόμου περί όπλων. Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ ο 22χρονος συνεχίζει τη νοσηλεία του.