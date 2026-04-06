Παιανία: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με ταινία στο λαιμό μέσα σε χαντάκι

Snapshot Νεκρός άνδρας βρέθηκε σε χαντάκι κοντά σε παιδότοπο στην Παιανία.

Ο άνδρας είχε ταινία δεμένη γύρω από τον λαιμό του.

Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από τους αξιωματούχους της Αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας σε χαντάκι στην Παιανία, σε κοντινή απόσταση από παιδότοπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών είχε ταινία ταιράπ δεμένη γύρω από τον λαιμό του, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Η ανακάλυψη της σορού έγινε σε χαντάκι, σε περιοχή όπου συχνάζουν οικογένειες λόγω της ύπαρξης παιδότοπου. Οι περίοικοι υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε ένταση τις τελευταίες ώρες.

Η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο μόλις ενημερώθηκε, προχωρώντας σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Αξιωματούχοι της Αστυνομίας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ αναμένεται να φτάσει και ιατροδικαστής.

Μάρτυρας, που μένει σε διπλανό σπίτι από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του άνδρα είδε το περιστατικό από το μπαλκόνι του, στη συνέχεια κατέβηκε και αντίκρισε το πτώμα.

Μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε: «Ήμουν επάνω, μιλούσα στο τηλέφωνο και είδα μια κυρία που έκανε μπρος-πίσω. Κοίταξα από το παράθυρο και τη ρώτησα: “Άνθρωπος είναι;” Μου απάντησε “ναι”. Της είπα “παίρνω το ασθενοφόρο” και μου είπε “εγώ παίρνω την αστυνομία”. Τη ρώτησα αν είναι ζωντανός. Πλησίασα να δω το πτώμα και είδα ότι το αυτί του ήταν μαύρο».