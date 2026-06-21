Θρίλερ στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου: Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος χωρίς ρούχα

Snapshot Ένας 70χρονος βρέθηκε νεκρός χωρίς ρούχα στην άκρη δρόμου στο Αγρίνιο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τον άνδρα εντόπισαν παιδιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή για έρευνα.

Δεν βρέθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα του, ενώ ζούσε μόνος του και δεν είχε πρόσφατα προβλήματα υγείας.

Κλήθηκε ιατροδικαστής για αυτοψία και η νεκροψία

νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τα αίτια θανάτου.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση σε βάθος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια χωρίς να αποκλείει καμία εκδοχή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αγγελόκαστρο στο Αγρίνιο, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) εντοπίστηκε νεκρός ένας 70χρονος άνδρας στην άκρη δρόμου, κάτω από αδιευκρίνιστες και ιδιαίτερα ασυνήθιστες συνθήκες που έχουν προκαλέσει ερωτήματα στις αρχές.

Τον άνδρα εντόπισαν παιδιά που έπαιζαν στην περιοχή, τα οποία στη συνέχεια σταμάτησαν διερχόμενη γυναίκα που οδηγούσε μοτοσικλέτα. Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε σε αποκλεισμό της περιοχής.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο 70χρονος βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή τραύματα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τον τόπο του συμβάντος.

Ο εκλιπών φέρεται να διέμενε μόνος του στο Αγγελόκαστρο, χωρίς να έχουν αναφερθεί πρόσφατα προβλήματα υγείας, γεγονός που εντείνει το μυστήριο γύρω από τον θάνατό του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για αυτοψία, ενώ η υπόθεση διερευνάται σε βάθος. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να αποκλείεται κανένα σενάριο.