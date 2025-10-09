Δροσιά: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 38χρονο 

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 29χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς κατά 38χρονου στη Δροσιά, το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φέρεται να αποδέχτηκε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε ψυχιατρικά προβλήματα και δήλωσε μετανιωμένος.

«Ζητώ συγγνώμη. Έχω μετανιώσει, έχω ψυχική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Λίγες ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα» φέρεται να είπε απολογούμενος.

Μάλιστα, φέρεται να παραδέχτηκε ότι είχε αισθήματα «ερωτικής αντιζηλίας» με το θύμα, επιμένοντας όμως πως «ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακα μου».

Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου και η σύλληψη

Σύμφωνα με την αστυνομία το πρωί της περασμένης Δευτέρας (30/09) ο 29χρονος προσέγγισε τον 38χρονο την στιγμή που εξέρχονταν από την οικία του στην περιοχή της Δροσιάς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε τρεις φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τον 29χρονο ημεδαπό ως δράστη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα απογευματινές ώρες της 4-10-2025 στο νησί της Ζακύνθου.

Του έκαναν σήμα για έλεγχο όμως ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

