Δροσιά: Αυτός είναι ο 29χρονος που πυροβόλησε τον 38χρονο και συνελήφθη στη Ζάκυνθο

Στη σύλληψη ενός 29χρονου άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε σοβαρά έναν 38χρονο στην περιοχή της Δροσιάς το πρωί της περασμένης Τρίτης, προχώρησε η αστυνομία Ζακύνθου.

Ωστόσο ο συλληφθείς αρνείται τα πάντα ισχυριζόμενος ότι έχει άλλοθι καθώς την ημέρα που έγινε η επίθεση στον 38χρονο βρισκόταν σε κουζίνα εστιατορίου στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα φέρεται να είπε ότι διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν το άλλοθί του.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι αναγνώρισε τον άνδρα που τον πυροβόλησε με την αστυνομία να ερευνά πώς ο φερόμενος δράστης έφτασε και αποχώρησε από το σημείο της επίθεσης.

Σημειώνεται ότι η επίθεση του δράστη κατά του 38χρονου έξω από το σπίτι του στην Δροσιά έγινε γύρω στις έξι το πρωί της περασμένης Τρίτης (29/09).

Ο δράστης κρυβόταν σε θάμνους και μόλις είδε να βγαίνει από το σπίτι ο 38χρονος τον πυροβόλησε τρεις φορές, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη λεωφόρο Σταμάτας και εξαφανίστηκε.

Το 38χρονο θύμα νοσηλεύτηκε στον Ερυθρό Σταυρό με σοβαρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν περισυλλέξει τουλάχιστον τρεις κάλυκες από 22άρι πιστόλι.

