Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

Στις 06:27 τα ξημερώματα στη Δροσιά, το θύμα βγαίνει από το σπίτι του χωρίς να φαντάζεται τι θα ακολουθήσει. Ο δράστης, με καλυμμένο πρόσωπο και κουκούλα, βγάζει ξαφνικά ένα όπλο μέσα από το μπουφάν του. Ο 38χρονος αιφνιδιάζεται, χάνει την ισορροπία του και σωριάζεται στους θάμνους.

Χωρίς καμία διστακτικότητα, ο ένοπλος σηκώνει το όπλο και πυροβολεί.

Οι εικόνες που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, το οποίο είχε τοποθετήσει το ίδιο το θύμα στον κήπο, είναι σοκαριστικές. Ο άτυχος άνδρας, ήδη τραυματισμένος, ρωτάει με τρεμάμενη φωνή τον άνθρωπο που τον σημαδεύει «τι κάνει», την ώρα που παλεύει να σταθεί ζωντανός.

Η γειτονιά πετάγεται από τα κρεβάτια παρά το ότι είναι ακόμη χαράματα. Η αστυνομία φτάνει γρήγορα στο σημείο, αλλά το κακό έχει ήδη συντελεστεί. Γείτονας που μίλησε αποκλειστικά στο Live News περιέγραψε τι άκουσε:

«Γύρω στις 6:20, 6:30 – δεν μπορώ να πω με ακρίβεια – άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς, ο πρώτος μεμονωμένος. Άκουσα κάποιον να φωνάζει “βοήθεια” και μετά έπεσαν άλλοι τέσσερις πυροβολισμοί. Ύστερα η φωνή σώπασε».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες στο σημείο, την ώρα που μαρτυρίες κάνουν λόγο για έξι πυροβολισμούς. Ο 38χρονος, βαριά τραυματισμένος στο πόδι και τη σπονδυλική στήλη, κατάφερε να φτάσει μόνος του στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Η κόντρα πρώην και νυν

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε αποκτήσει παιδί με μια γυναίκα από τη Ρουμανία με την οποία χώρισε πριν από τέσσερα χρόνια. Εκείνη συνέχισε τη ζωή της με άλλον άνδρα, που – όπως καταγγέλλεται – είχε ενοχλήσει πολλές φορές στο παρελθόν τον 38χρονο. Το θύμα κατονόμασε αυτόν τον άνδρα ως τον δράστη της επίθεσης.

Οικογενειακός φίλος του 38χρονου μίλησε στο Live News:

«Αυτή που είναι τώρα με τον ύποπτο, είναι… ή λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής, δεν ξέρω, πάντως τον έβαλε στην πρίζα».

Στην ερώτηση αν υπήρχαν διαφορές για το παιδί, απάντησε:

«Καμία. Έχουν υπογράψει τα πάντα».

Το βίντεο-ντοκουμέντο αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το τι προηγήθηκε της εν ψυχρώ επίθεσης. Ήταν όντως ο νέος σύντροφος της πρώην του θύματος αυτός που πυροβόλησε; Υπήρχε κίνητρο πίσω από αυτή τη φονική ενέργεια;

Πού στρέφονται οι έρευνες

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Οι αστυνομικοί περιμένουν να αναρρώσει ο 38χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, για να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σχέση του με την πρώην σύντροφό του και τον νέο της σύντροφο.

Άφαντη παραμένει και η ίδια η γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι Αρχές γνωρίζουν πού βρίσκεται ο ύποπτος, όμως δεν έχουν ακόμη αρκετά στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση, πέρα από την κατάθεση του θύματος.