Άγιος Στέφανος: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης - Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τους πυροβολισμούς

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο δράστης να ψάχνει τον 38χρονο για να πυροβολήσει ξανά

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον δράστη λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς στον Άγιο Στέφανο. Το ρολόι, όπως μπορείτε να δείτε από το ντοκουμέντο του MEGA, δείχνει 06:27. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ένας μαυροντυμένος άνδρας, που έχει γοργό βήμα.

Η κάμερα έχει καταγράψει τον δράστη ένα τετράγωνο μετά το σπίτι του θύματος. Τον έχει ήδη πυροβολήσει δυο φορές. Το θύμα προσπαθεί να ξεφύγει και ο δράστης, που αναζητείται ακόμη, ψάχνει το θύμα του για να το αποτελειώσει. Δεν διστάζει μάλιστα να ρωτήσει περαστικούς αν τον έχουν δει.

«Γύρω στις 6:20 ήτανε, 6:30, θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Ο ένας στην αρχή μεμονωμένος, ο πρώτος, και άκουσα “βοήθεια”», ανέφερε χαρακτηριστικά γειτόνισσα του 38χρονου.

Η διαμάχη με την πρώην σύντροφο για την επιμέλεια του παιδιού

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία και από την κατάθεση που έχει δώσει το θύμα, οι έρευνες των αστυνομικών έχουν επικεντρωθεί στον σύντροφο της πρώην κοπέλας του 38χρονου, με τον οποίο έχουν φέρει στον κόσμο ένα παιδί.

Το επικρατέστερο σενάριο για τα κίνητρα της επίθεσης έχει να κάνει με τη διαμάχη που είχε ο 38χρονος με την πρώην σύντροφό του, που κατάγεται από τη Ρουμανία, για την επιμέλεια του παιδιού τους.

Έτσι, αν ισχύουν όλα τα παραπάνω και δεν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την ενέδρα, ο δράστης της επίθεσης φέρεται να αποφάσισε να παρέμβει πυροβολώντας τον 38χρονο.

«Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι, και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας, οπότε τον έβαλε στην πρίζα», λέει μάρτυρας στο Live News.