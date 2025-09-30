Άγιος Στέφανος: «Βοήθεια, με πυροβόλησαν» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το αιματηρό περιστατικό

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία από νωρίς το πρωί της Τρίτης (30/09), όταν ένας άνδρας 38 ετών μεταφέρθηκε περίπου στις 07:00 στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» από τον Άγιο Στέφανο με σοβαρά τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δροσιάς και Σταμάτας, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, με τις Αρχές να διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο ο δράστης να είναι ο πρώην σύντροφος της γυναίκας του 38χρονου.

«Βοήθεια, με πυροβόλησαν»

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι «το πρωί, κατά τις 06:30, ακούσαμε έναν κρότο. Ύστερα από λίγη ώρα, ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια, με πυροβόλησαν”. Πήγαμε κοντά και ακουγόταν ένας άνθρωπος να φωνάζει για βοήθεια, αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε επειδή ήταν μέσα σε κάτι θάμνους».

«Κάποια γυναίκα βγήκε από το σπίτι, προσπαθούσαμε να δούμε πού είναι (σ.σ. ο άνδρας) αλλά ήμασταν έξω από την πόρτα και δεν μπορούσαμε. Ξαφνικά, βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, μαύρη κουκούλα και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και μας ρώτησε “πού είναι;”. Υποθέσαμε ότι είναι κάποιος γείτονας, του είπαμε ότι βρίσκεται κάπου εκεί, στους θάμνους κι εκείνος πήγε εκεί πέρα, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες 3 – 4 φορές», αποκάλυψε ακόμη.