Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του
Ένταση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στον Άγιο Στέφανο, όταν 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με τραύμα από όπλο.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον τραυματισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 38χρονος φέρει τραύμα που προήλθε από πυροβόλο όπλο και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για ιατρική περίθαλψη.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο ότι ο δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας του38χρονου.

Αυτό το σενάριο εξετάζεται ως το κύριο υπόβαθρο του περιστατικού, ενώ οι Αρχές αναζητούν επιπλέον στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν ή θα απορρίψουν αυτή τη θεωρία.

