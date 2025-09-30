Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές με μικρού διαμετρήματος όπλο και εξαφανίστηκε

Newsbomb

Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο σημείο των πυροβολισμών στον Άγιο Στέφανο 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στον Άγιο Στέφανο, όταν ένας 38χρονος, υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, δέχτηκε πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, στη λεωφόρο Σταμάτας.

Ο δράστης, που παραμένει ασύλληπτος, γνώριζε τις κινήσεις του θύματος και είχε κρυφτεί πίσω από θάμνους και άνοιξε πυρ τη στιγμή που εκείνος βγήκε από την κατοικία του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές με μικρού διαμετρήματος όπλο και εξαφανίστηκε. Το θύμα έπεσε μέσα στους θάμνους φωνάζοντας «βοήθεια». Περίοικοι αλλά και εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρο που περνούσε εκείνη την ώρα κάλεσαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 38χρονος, μιλώντας στους διασώστες είπε: «Ένιωσα ένα κάψιμο, αλλά δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί». Παρά τους τραυματισμούς του, είχε τις αισθήσεις του αλλά βρισκόταν σε έντονο φόβο και πανικό.

«Κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου. Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο. Λίγες ώρες αργότερα όταν ξύπνησα επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου (αναφέρει το όνομα της συνεργάτιδας του) να επικοινωνήσει με το Α. Τ. Φιλοθέης και να ενημερώσει για το συμβάν. Όπως και έκανε και άφησε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που κάποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων με αναζητήσει. Αμέσως μετά το τηλεφώνημα κάλεσε ο ίδιος την ασφαλιστική και δήλωσα το τροχαίο. Μόλις με κάλεσαν από την Τροχαία της Κηφισιάς προσήλθα αμέσως τίποτα άλλο δεν έχω να δηλώσω».

O 38χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με το Star, η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά σοβαρή, καθώς έχει δεχθεί σφαίρες στο πόδι, στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη, εκεί όπου είναι και το πιο σοβαρό τραύμα του.

Εισήχθη πριν από λίγες ώρες στη ΜΕΘ, ωστόσο δε θα χειρουργηθεί ακόμη, καθώς οι θωρακοχειρουργοί και οι νευροχειρουργοί που τον παρακολουθούν θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες. Του έχει τοποθετηθεί μπιλάο, ένα ειδικό σωληνάκι μεταξύ πνεύμονα και θώρακα για να φεύγει το αίμα και ο αέρας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει δυστυχώς και το ενδεχόμενο ο ασθενής όταν αναρρώσει να έχει μόνιμο κινητικό πρόβλημα.

Δροσιά: Ποιον «φωτογράφισε» το θύμα

Οι αρχές συνέλεξαν τρεις κάλυκες των 22 χιλιοστών από το σημείο και ερευνούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τυχόν κινήσεις του ενόπλου.

Το θύμα φέρεται να «φωτογράφισε» συγκεκριμένο πρόσωπο ως ύποπτο για την επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με δικαστική διαμάχη που έχει με την πρώην σύζυγό του.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη. Όπως περιέγραψε, ήταν ντυμένος στα μαύρα, φορούσε κουκούλα και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. «Μας ρώτησε πού βρίσκεται… Του δείξαμε και τότε πήγε προς τους θάμνους, έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Έφυγε περπατώντας, ψύχραιμος και άνετος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φίλος του θύματος κατήγγειλε στο STAR ότι ο 38χρονος είχε δεχθεί στο παρελθόν δύο ακόμη βίαιες επιθέσεις από το ίδιο πρόσωπο, μεταξύ άλλων με καταστροφή αυτοκινήτου και απόπειρα πρόσκρουσης με άλλο όχημα.

«Είναι λίγο περίπτωση ειδική. Αλλά δεν ξέρω αν έκαναν μήνυση, του κάνανε μήνυση, του είχε σπάσει το αμάξι στην πεθερά του. Είχε πάει στο Ξυλόκαστρο, είχε σπάσει την τζαμαρία του σπιτιού ενός εξοχικού που έχουνε. Ανεξέλεγκτος. Είχε πάει από πίσω με ένα αμάξι να τον τρακάρει και τέτοια», περιέγραψε στο Star.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μπάγερν: Ο Μάριους επέστρεψε!

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ειρωνικά σχόλια Τραμπ κατά Πούτιν: «Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα κρατούσε μια εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;»

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο τηλεοπτικός παραγωγός με το 1,5 εκατ. ευρώ και ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, ψάχνουν διάφοροι για χρυσό» - Γιατί οι χρυσοθήρες έψαχναν για λίρες στο σπήλαιο

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Η δύναμη της ομάδας είστε εσείς» - Το μήνυμα του Κόντη, ενόψει Γκόου Αχέντ Ιγκλς

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικάστηκε σε θάνατο ο πρώην πρόεδρος του Κονγκό Ζοζέφ Καμπιλά - Υπεύθυνος για βασανιστήρια, ανταρσία και εγκλήματα πολέμου

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επίθεση ρωσικών drones μέρα-μεσημέρι στο Ντίνπρο - Ένας νεκρός και 20 τραυματίες - Βίντεο

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σε κόκκινο συναγερμό Ίμπιζα και Φορμεντέρα εξαιτίας κακοκαιρίας - Έκλεισαν σχολεία και παραλίες

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πιθανόν να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ η Χαμάς, δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης πέταξε στα σκουπίδια το εξώδικο Αυγενάκη - «Αν θέλει ας το στείλει με PDF»

19:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό σταματά την παρακολούθηση του «Στόλου για τη Γάζα» - «Πλησιάζει» η ώρα της ισραηλινής επίθεσης

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Βαλέρι δικαίωσε τον Παναθηναϊκό: «Κανένα πέναλτι εις βάρος του, δεν έκανε σωστά τη δουλειά ο VAR»

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον 53χρονο χρυσοθήρα στη Λάρισα: «Γίνονται κατολισθήσεις, σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού», λέει ο διοικητής της ΕΜΑΚ στο Newsbomb

19:21LIFESTYLE

H ΕΡΤ2 αλλάζει και γίνεται ΣΠΟΡ

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ηλίθιος ο Μεντβέντεφ» - Η αποτυχία στο Αφγανιστάν «έστρωσε τον δρόμο» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή» - Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Υπάρχουν μύθοι για την περιοχή, ψάχνουν διάφοροι για χρυσό» - Γιατί οι χρυσοθήρες έψαχναν για λίρες στο σπήλαιο

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον 53χρονο χρυσοθήρα στη Λάρισα: «Γίνονται κατολισθήσεις, σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού», λέει ο διοικητής της ΕΜΑΚ στο Newsbomb

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή» - Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

16:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έως και χιόνια 2 Οκτωβρίου - Προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα τρεις μετεωρολόγοι

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο τηλεοπτικός παραγωγός με το 1,5 εκατ. ευρώ και ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων ο 38χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Στράτευση γυναικών, θητεία και μισθολόγιο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που είναι εγκλωβισμένος ο 53χρονος

18:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επτά ευρώ «χαράτσι» σε όλα τα εισαγόμενα δέματα από Shein και Temu ζητά ο GR.EC.A

18:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: 20.000 προσλήψεις το 2026 - Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν μπόνους παραγωγικότητας

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Πιθανόν να απορρίψει το σχέδιο Τραμπ η Χαμάς, δηλώνει ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξήλωσαν κύκλωμα-«μαμούθ» με κολοσσιαίες επιστροφές ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, €20 εκατ. το αναμενόμενο κέρδος - Πρόεδρος τοπικής ομάδας ο εγκέφαλος, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων και ο Κοκλώνης!

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ