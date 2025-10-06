Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του υπόπτου

Η απόπειρα δολοφονίας κατά 38χρονου στη Δροσιά συγκλονίζει, μετά τη σύλληψη ενός 29χρονου στη Ζάκυνθο. Η επίθεση σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του σπιτιού. Το θύμα είχε κατονομάσει τον δράστη, και την Κυριακή (05/10) συνελήφθη ο 29χρονος, που εργάζεται ως σεφ στη Ζάκυνθο.

Ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή και υποστηρίζει ότι την ώρα της επίθεσης δεν βρισκόταν στη Δροσιά αλλά στο νησί, προσκομίζοντας άλλοθι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, ο συγκάτοικος του 29χρονου καταρρίπτει το άλλοθι και δηλώνει πως εκείνη την ημέρα ο δράστης δεν ήταν στη Ζάκυνθο.

Στο βίντεο της επίθεσης τα χαρακτηριστικά του δράστη καλύπτονται, αλλά ο 38χρονος υποστηρίζει πως αναγνώρισε τον δράστη, τον σύντροφο της πρώην γυναίκας του: «Τότε επικοινώνησα μαζί του, μπροστά στους αστυνομικούς, του έκανα κάποιες ερωτήσεις όπου αποκρίθηκε "καμία σχέση, εγώ είμαι στο νησί, δεν ξέρω τίποτα, από εσένα το ακούω"».

Ο 29χρονος δηλώνει ότι εργαζόταν στην κουζίνα εστιατορίου και ότι υπάρχουν πολλοί που μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του. Περιγράφοντας τον εαυτό του αναφέρει: «Είμαι ευγενικός, δίκαιος και παθιασμένος με οτιδήποτε κάνω. Έχω 8 χρόνια εμπειρίας, αλλά η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ, οπότε κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα για να μάθω κάτι νέο, να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα. Να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα. Δεν το έχω κάνει εγώ. Είμαι αθώος. Έχω άλλοθι για εκείνη την ημέρα. Δεν ήμουν στην Δροσιά. Με κατηγορούν άδικα. Μπορώ να καλέσω μάρτυρα για να σας επιβεβαιώσει τα όσα λέω».

Η γυναίκα που εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου» μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι δεν ήξερε για την επίθεση και δεν εμπλέκεται: «Είμαι ελεύθερη στη ζωή μου, δεν έχω ούτε σχέση, δεν έχω ούτε άντρα, δεν έχω τέτοια. Έχω αφοσιωθεί το παιδί μου».

Όπως υποστηρίζει, κάποιοι προσπαθούν να την εμπλέξουν για να καλύψουν τα πραγματικά αίτια της επίθεσης.

«Ήταν ασύλληπτα σοκαριστικό, ανατρίχιασα ολόκληρη», λέει για τη στιγμή που είδε το βίντεο της επίθεσης κατά του πρώην συζύγου της.

Το χρονικό της απόπειρας δολοφονίας

Εκείνο το πρωινό, ο δράστης περίμενε στον κήπο του σπιτιού και άνοιξε πυρ μόλις το θύμα βγήκε από την εξώπορτα. Το θύμα μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο και κατάφερε να επιβιώσει. Στην περιοχή βρέθηκαν τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι.

Ο 38χρονος κατήγγειλε ως δράστη τον νυν σύντροφο της πρώην συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο: «Έχουμε συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό όπου το ακολουθούμε ρητά και πιστά και οι δύο».

Η πρώην σύζυγος του θύματος σημειώνει ότι υπήρχε ζήλεια και ένταση, αλλά όχι σωματική βία: «Είχαν μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου. Προσπάθησα εγώ να ηρεμήσω τα πνεύματα γενικότερα... Του είχα πει ότι θα πρέπει να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο».

Αναφέρει επίσης κλήσεις από τον γιατρό του 29χρονου για έλεγχο της κατάστασης μετά τον χωρισμό τους: «Αφού χωρίσαμε, αφού πέρασε και ένας μήνας, έπειτα δέχτηκα αυτή τη κλήση».

Μάλιστα το 2021 η πρώην σύζυγος είχε κάνει μήνυση για «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη» και «εξύβριση», ενώ ο 38χρονος απάντησε με αντίστοιχη μήνυση. Το 2024, οι δύο γονείς είχαν χωρίσει και είχαν ένα παιδί 3,5 ετών, με συμφωνία για την επιμέλεια κάθε δεύτερη Κυριακή. Στις 04/08/24 η 27χρονη κατήγγειλε ότι ο 38χρονος κράτησε το παιδί για 15 μέρες χωρίς ενημέρωση.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν όλα τα στοιχεία για να φτάσουν στην άκρη της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης