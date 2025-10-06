Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του υπόπτου

«Είχαν μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου», λέει μεταξύ άλλων η γυναίκα 

Newsbomb

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του υπόπτου

Ο 29χρονος που συνελήφθη στη Ζάκυνθο

NEWSBOMB / ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η απόπειρα δολοφονίας κατά 38χρονου στη Δροσιά συγκλονίζει, μετά τη σύλληψη ενός 29χρονου στη Ζάκυνθο. Η επίθεση σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του σπιτιού. Το θύμα είχε κατονομάσει τον δράστη, και την Κυριακή (05/10) συνελήφθη ο 29χρονος, που εργάζεται ως σεφ στη Ζάκυνθο.

Ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή και υποστηρίζει ότι την ώρα της επίθεσης δεν βρισκόταν στη Δροσιά αλλά στο νησί, προσκομίζοντας άλλοθι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, ο συγκάτοικος του 29χρονου καταρρίπτει το άλλοθι και δηλώνει πως εκείνη την ημέρα ο δράστης δεν ήταν στη Ζάκυνθο.

Στο βίντεο της επίθεσης τα χαρακτηριστικά του δράστη καλύπτονται, αλλά ο 38χρονος υποστηρίζει πως αναγνώρισε τον δράστη, τον σύντροφο της πρώην γυναίκας του: «Τότε επικοινώνησα μαζί του, μπροστά στους αστυνομικούς, του έκανα κάποιες ερωτήσεις όπου αποκρίθηκε "καμία σχέση, εγώ είμαι στο νησί, δεν ξέρω τίποτα, από εσένα το ακούω"».

Ο 29χρονος δηλώνει ότι εργαζόταν στην κουζίνα εστιατορίου και ότι υπάρχουν πολλοί που μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του. Περιγράφοντας τον εαυτό του αναφέρει: «Είμαι ευγενικός, δίκαιος και παθιασμένος με οτιδήποτε κάνω. Έχω 8 χρόνια εμπειρίας, αλλά η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ, οπότε κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα για να μάθω κάτι νέο, να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα. Να δημιουργήσω ή να χτίσω ιδέες και να φτιάξω καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα. Δεν το έχω κάνει εγώ. Είμαι αθώος. Έχω άλλοθι για εκείνη την ημέρα. Δεν ήμουν στην Δροσιά. Με κατηγορούν άδικα. Μπορώ να καλέσω μάρτυρα για να σας επιβεβαιώσει τα όσα λέω».

Η γυναίκα που εμφανίζεται ως η «πέτρα του σκανδάλου» μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι δεν ήξερε για την επίθεση και δεν εμπλέκεται: «Είμαι ελεύθερη στη ζωή μου, δεν έχω ούτε σχέση, δεν έχω ούτε άντρα, δεν έχω τέτοια. Έχω αφοσιωθεί το παιδί μου».

Όπως υποστηρίζει, κάποιοι προσπαθούν να την εμπλέξουν για να καλύψουν τα πραγματικά αίτια της επίθεσης.

«Ήταν ασύλληπτα σοκαριστικό, ανατρίχιασα ολόκληρη», λέει για τη στιγμή που είδε το βίντεο της επίθεσης κατά του πρώην συζύγου της.

Το χρονικό της απόπειρας δολοφονίας

Εκείνο το πρωινό, ο δράστης περίμενε στον κήπο του σπιτιού και άνοιξε πυρ μόλις το θύμα βγήκε από την εξώπορτα. Το θύμα μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο και κατάφερε να επιβιώσει. Στην περιοχή βρέθηκαν τρεις κάλυκες από 9άρι πιστόλι.

Ο 38χρονος κατήγγειλε ως δράστη τον νυν σύντροφο της πρώην συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο: «Έχουμε συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό όπου το ακολουθούμε ρητά και πιστά και οι δύο».

Η πρώην σύζυγος του θύματος σημειώνει ότι υπήρχε ζήλεια και ένταση, αλλά όχι σωματική βία: «Είχαν μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου. Προσπάθησα εγώ να ηρεμήσω τα πνεύματα γενικότερα... Του είχα πει ότι θα πρέπει να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο».

Αναφέρει επίσης κλήσεις από τον γιατρό του 29χρονου για έλεγχο της κατάστασης μετά τον χωρισμό τους: «Αφού χωρίσαμε, αφού πέρασε και ένας μήνας, έπειτα δέχτηκα αυτή τη κλήση».

Μάλιστα το 2021 η πρώην σύζυγος είχε κάνει μήνυση για «ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη» και «εξύβριση», ενώ ο 38χρονος απάντησε με αντίστοιχη μήνυση. Το 2024, οι δύο γονείς είχαν χωρίσει και είχαν ένα παιδί 3,5 ετών, με συμφωνία για την επιμέλεια κάθε δεύτερη Κυριακή. Στις 04/08/24 η 27χρονη κατήγγειλε ότι ο 38χρονος κράτησε το παιδί για 15 μέρες χωρίς ενημέρωση.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν όλα τα στοιχεία για να φτάσουν στην άκρη της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας σκηνοθέτησε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματός του»

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Γάλλος Tik Toker έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε 12 λεπτά - Βίντεο

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία έκπληξη: Πούτιν με Νετανιάχου για Γάζα - Λευκός Οίκος: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ρενάτο Σάντσες - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

21:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα για καλώδιο: Δεν εκβιάζουμε - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πληρώσει 300 εκατ. ευρώ - Χριστοδουλίδης: Θα γίνει

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Συρία: 113 από τους 119 υποψηφίους στο κοινοβούλιο είναι άνδρες

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: «Μόνο η Εισαγγελία μπορούσε να κρίνει τα αιτήματα για τοξικολογικές» λένε κυβερνητικές πηγές

20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επανάσταση στο ποδόσφαιρο: Έγκριση της UEFA για ματς της La Liga και της Serie A σε ΗΠΑ και Αυστραλία

20:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Μοναχισμός, τεχνητή νοημοσύνη και πλήρωση Μητροπόλεων στην τριήμερη Τακτική Συνέλευση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μην πέσετε στην παγίδα του Πούτιν» - Αντιμέτωπη με 2 προτάσεις μομφής

20:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ!

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία οδός: Τροχαίο ατύχημα πριν τα διόδια Πολυμύλου - Από το ένα ρεύμα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κοζάνη

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Η Chloé άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ στην Ελλάδα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Εκλογές με... TikTok: Οι μαθητές «δωροδοκούν» τους ψηφοφόρους τους με παγωτά και ντόνατς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος πνίγηκε από μπριζόλα - Το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε λόγω κατεβασμένης μπάρας

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία έκπληξη: Πούτιν με Νετανιάχου για Γάζα - Λευκός Οίκος: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και οδηγείται στο πειθαρχικό ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους όπως αποκάλυψε το Newsbomb

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: «Ούρλιαζα όταν μου κατέβασε το παντελόνι», λέει η 59χρονη που γλίτωσε απόπειρα βιασμού

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι σημαίνει το «Ναι» σε εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Γάλλος Tik Toker έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε 12 λεπτά - Βίντεο

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: «Μόνο η Εισαγγελία μπορούσε να κρίνει τα αιτήματα για τοξικολογικές» λένε κυβερνητικές πηγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ