Το 3ο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος: μια μεγάλη δικηγορική γιορτή στο Ζάππειο Μέγαρο

Με απόλυτη επιτυχία και τεράστια προσέλευση διεξήχθη, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, το 3ο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος στο Ζάππειο Μέγαρο. Σε έναν χώρο με ισχυρούς συμβολισμούς, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη νεότερη ελληνική ιστορία, η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-themis διοργάνωσε, με άρτιο τρόπο, το τρίτο κατά σειρά Forum, με 16 θεματικές ενότητες και τη συμμετοχή 120 ομιλητών.

Με κεντρικό άξονα τις «Εξελίξεις και Προκλήσεις στη Σύγχρονη Δικηγορία», τις εργασίες της διημερίδας παρακολούθησαν πάνω από 1.100 δικηγόροι, ενώ στις συνεδρίες της συμμετείχε ένα πλήθος εισηγητών από τον νομικό κόσμο -δικηγόροι, δικαστικοί λειτουργοί, συμβολαιογράφοι- αλλά και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Τις εργασίες του Forum άνοιξε, το απόγευμα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις και υποψήφιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος. Κατά την έναρξη του Forum χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας και ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός και ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ενώ παρευρέθηκαν επίσης ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Παξινός και ο πρώην του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνος Μενουδάκος.

Στη σύντομη εναρκτήρια παρέμβασή του, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος τόνισε ότι το συνεκτικό πρόγραμμα του Forum συνδυάζει τον αναστοχασμό για τις παλιές και νέες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η δικηγορία με την προσέγγιση πρακτικών και επιστημονικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι μαχόμενοι δικηγόροι. Προσθέτοντας ότι επείγει όσο ποτέ η αντιμετώπιση των προκλήσεων που μεταβάλλουν το τοπίο της δικηγορίας και η επανατοποθέτηση του λειτουργήματος σε μια οικονομία και κοινωνία που μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια καταγράφηκε κατά το αφιέρωμα στη μνήμη και το έργο του καθηγητή Σταύρου Τσακυράκη, το οποίο διεξήχθη την Παρασκευή, κατά την έναρξη του Forum. Σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα, για τον αλησμόνητο δάσκαλο μίλησαν μαθητές, φίλοι και συνάδελφοί του, με προεξάρχοντα τον ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γιάννη Δρόσο. Ενώ το αφιέρωμα τίμησαν με την παρουσία τους η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος. Η πρώτη ημέρα έκλεισε με τη θεματική ενότητα για το «Παρόν και το Μέλλον της Δικηγορίας», την οποία τίμησε με την παρουσία και την παρέμβασή του και ο Δρ Κρίστιαν Λέμκε, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμβούργου και αντιπρόεδρος του Εθνικού Δικηγορικού Συλλόγου Γερμανίας.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του Forum, διεξήχθησαν, σε τρεις παράλληλες αίθουσες και με αθρόα προσέλευση, οι υπόλοιπες συνεδρίες. Με τη συμμετοχή πλήθους ομιλητών από τον νομικό κόσμο, αλλά και ειδικών από άλλους επαγγελματικούς κλάδους, αναπτύχθηκαν τρέχοντα θέματα δικηγορικής πρακτικής, ζητήματα ποιότητας και ταχύτητας της απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και καινοφανείς προκλήσεις, όπως η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης ως αναγκαίου εργαλείου για τους νομικούς. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, σε πολλαπλές θεματικές ενότητες, στις επαγγελματικές και επιστημονικές προοπτικές των δικηγόρων, με την παρουσίαση μεταπτυχιακών προγραμμάτων από ΑΕΙ της Αττικής, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την ημερίδα καριέρας για νέους νομικούς.

Το 3ο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος, μια διοργάνωση που ξεκίνησε το 2014 από την Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, έκλεισε με απόλυτη επιτυχία, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του δικηγορικού λειτουργήματος και την αναβάθμιση του κύρους του. Αποδεικνύοντας, τόσο με την ποιότητα των παρεμβάσεων στις θεματικές του ενότητες, όσο και με τις κατάμεστες αίθουσές του, ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης δικηγορίας περνά μέσα από τον ρεαλισμό και τον δομημένο, με τεκμηριωμένες προτάσεις, λόγο.