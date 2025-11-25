Καθηγητές προσφεύγουν ξανά στο ΣτΕ κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των πιστοποιήσεων της ΕΘΑΑΕ

Δύο πανεπιστημιακοί καθηγητές κατέθεσαν νέες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων που προβλέπεται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα και ειδικότερα κατά πράξεων της ΕΘΑΑΕ, με τις οποίες πιστοποιήθηκαν τα προγράμματα σπουδών των «CITY – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York», «UNIC ATHENS» και «The University of Keele, Greece».



Οι προσφυγές υπογράφονται από τον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Παναγιώτη Λαζαράτο και τον καθηγητή Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Κωνσταντίνου Πάντου. Στρέφονται κατά της πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών, η οποία διασφαλίζει τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα των φοιτητών.



Οι δύο καθηγητές υποστηρίζουν ότι οι πιστοποιήσεις της ΕΘΑΑΕ είναι άκυρες, καθώς στηρίζονται σε άκυρες άδειες των πανεπιστημίων. Αναφέρουν ότι κανένα πρόγραμμα δεν έχει αναγνωριστεί από τις ακαδημαϊκές αρχές του μητρικού ιδρύματος, κατά παράβαση των άρθρων 132, 137, 138, 139, 140 και 145 του νόμου 5094/2024.



Επιπλέον σημειώνουν ότι για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας απαιτείται τα προγράμματα σπουδών να έχουν αναγνωριστεί από το μητρικό ίδρυμα και τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του αντίστοιχου κράτους μέλους, αλλά και ότι οι άδειες εκδόθηκαν χωρίς οι αιτήσεις να συνοδεύονται από την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης/πιστοποίησης.



Κατά συνέπεια, θέτουν ζήτημα παραβίασης του ενωσιακού δικαίου και ζητούν από το ΣτΕ να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ. Επαναλαμβάνουν επίσης ότι η εγκατάσταση και λειτουργία αλλοδαπών πανεπιστημίων στην Ελλάδα αντίκειται στη ΣΛΕΕ, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στον νόμο 5094/2024.



Τέλος, ζητούν οι νέες προσφυγές να συσχετιστούν με εκείνες που είχε καταθέσει ο κ. Λαζαράτος τον Οκτώβριο, με αντικείμενο την ανάκληση τριών αδειών εγκατάστασης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η συζήτηση έχει οριστεί για τις 6 Φεβρουαρίου 2026 στην αυξημένη σύνθεση του Γ΄ Τμήματος.