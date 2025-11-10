Άγιος Μηνάς: Το Ηράκλειο γιορτάζει τον πολιούχο του με σειρά θρησκευτικών εκδηλώσεων

Με τον μεγάλο πανηγυρικό εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, ξεκίνησαν την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Μηνά, Πολιούχου του Ηρακλείου.

Πλήθος πιστών άρχισε να συρρέει στον εορτάζοντα Ναό, για να τιμήσει τον Άγιο και να προσευχηθεί.

Την παραμονή της μεγάλης γιορτής πραγματοποιήθηκε και περιφορά - με άμαξα!- της εικόνας του Προστάτη της πόλης στους δρόμους γύρω από την εκκλησία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί:

7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου. Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει λιτανεία του Ιερού Λειψάνου και της Εικόνας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά στις οδούς: Κυρίλλου Λουκάρεως, 1821, Καλοκαιρινού και Αγίου Μηνά.

6:00 μ.μ. Πανηγυρικός Μεθέορτος Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου.

Στο ενδιάμεσο, στις 12 και μισή το μεσημέρι, θα γίνει η εντυπωσιακή επίδειξη με μαχητικά F-16 στον Καράβολα.

Διαβάστε επίσης