Άγιος Νεκτάριος: Το συγκλονιστικό θαύμα που επιβεβαίωσαν χιλιάδες πιστοί

Σήμερα, Σάββατο 9 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας.

Άγιος Νεκτάριος: Το συγκλονιστικό θαύμα στον τάφο του στην Αίγινα

Ένα ακατάπαυστο θαυμαστό φαινόμενο συμβαίνει στον τάφο του Αγίου Νεκταρίου, με πιστούς να μαρτυρούν πως ακούν τον ήχο από τη ποιμαντορική ράβδο του.

Το μοναστήρι της Αίγινας

Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας – Αγίου Νεκταρίου, το οποίο ο Άγιος ξεκίνησε να αναστυλώνει το 1904, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της χώρας.

Πλήθη λαού συρρέουν από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για να προσκυνήσουν ευλαβικά το μέρος που έζησε ο Άγιος για δώδεκα συναπτά έτη, από το 1908 έως και το 1920 όπου κοιμήθηκε.

Κοντά στο ναό της Αγίας Τριάδας που θεμελίωσε ο ίδιος και εγκαινιάστηκε στις 2 Ιουνίου του 1908, βρίσκεται ένα εκκλησάκι με τον τάφο που αναπαύεται ο Άγιος.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ένας «ωκεανός» από ανθρώπινο πόνο, στεναχώριες, προβλήματα, ανησυχίες, αρρώστιες κ.α., για δεκαετίες χτυπά με τα ταραγμένα κύματα του πάνω σε αυτόν τον ουράνιο και θαυματουργό «κυματοθραύστη» – τον τάφο που βρίσκεται το ιερό λείψανο του Αγίου, και έχει βρει τη γαλήνη και τη γιατρειά θαυματουργικώς.

Ο Άγιος Νεκτάριος χτυπά τη ράβδο του!

Καθότι δεν υφίσταται θάνατος για την Ορθοδοξία, αφού καταπατήθηκε θριαμβευτικά από τον Χριστό («Θανάτω θάνατον πατήσας») ο ολοζώντανος και θαυματουργός Νεκτάριος, «επικοινωνεί» με τους προσκυνητές με έναν ιδιότυπο και μοναδικό τρόπο. Εκατοντάδες πιστοί καθημερινά ακουμπούν το αυτί τους στον τάφο του Αγίου και ακούν τον κτύπο της ράβδου του!

Κάτι που μπορώ να επιβεβαιώσω και προσωπικά, όταν πριν αρκετά χρόνια βρέθηκα εκεί και άκουσα με τα ίδια τα αυτιά μου τον χαρακτηριστικό υπόκωφο ήχο που ακούγεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θυμίζει ακριβώς τον ήχο μιας ράβδου που χτυπά το έδαφος!

Πρόκειται για ακόμα ένα υπερφυσικό φαινόμενο, από το πλήθος θαυμάτων που συμβαίνουν στην Ορθοδοξία διαχρονικά, και μας αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός πνευματικού κόσμου, πέρα από τη φθορά της ύλης και του θανάτου, μακριά από «τη θανατίλα» όπως έλεγε τόσο ωραία ο Άγιος Πορφύριος.

Επιβεβαιώνεται από πλήθος ανθρώπων

Χιλιάδες χριστιανών επιβεβαιώνουν το θαυμαστό φαινόμενο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οποιοσδήποτε βάλει το αυτί στον τάφο του Αγίου, οπωσδήποτε θα ακούσει τους κτύπους, αφού αυτό (όπως συμβαίνει σε πολλά θαύματα της Ορθοδοξίας) εξαρτάται από την προαίρεση του πιστού, την πρόνοια του Θεού και την προθυμία του Αγίου. Άλλωστε τα θαύματα είναι «αλλοιώσεις» της πραγματικότητας που υπάγονται στη σφαίρα του πνεύματος και πάνω απ’ όλα απευθύνονται σε ψυχές.

Οι μαρτυρίες όμως είναι τόσες πολλές που οι γνωστές σαχλαμάρες περί αυθυποβολής που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από απίστους, αυτομάτως κρίνονται γραφικές. Ο κτύπος της ράβδου του Αγίου Νεκταρίου είναι ένα διαρκές μήνυμα με πολλαπλές ερμηνείες.

Τι σημαίνει το χτύπημα της ράβδου

Κατά μία έννοια ο Άγιος Νεκτάριος «δηλώνει» τη παρουσία του. Μας υπενθυμίζει πως δεν έφυγε ποτέ. Βρίσκεται εδώ, δίπλα μας, ανάμεσα μας. Φύλακας σωμάτων και ψυχών με αναρίθμητα θαύματα και μαρτυρίες που θα χρειαζόντουσαν βιβλιοθήκες ολόκληρες για να χωρέσουν.

Αρκεί μια επίσκεψη στο μοναστήρι της Αίγινας ή στο άλλο μεγάλο προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο στη Καμάριζα Λαυρίου, για να ρίξει κάποιος μια ματιά στο «βουνό» εκπληρωμένων ταμάτων, από ανθρώπους που έζησαν συγκλονιστικά θαύματα που τους άλλαξαν τη ζωή.

Κατά άλλη ερμηνεία ο διαρκής κτύπος είναι ένα ακατάπαυστο μήνυμα αφύπνισης.

«Αφυπνιστείτε, ξυπνήστε, στρέψτε το βλέμμα σας προς τον ουρανό», είναι σα να μας λέει ο Άγιος, βλέποντας τα χάλια της εποχής μας.

Από μια άλλη οπτική, είναι ένα θαύμα που πράττει ο Άγιος για να προβληματίσει καλοπροαίρετες ψυχές που βρίσκονται χαμένες στην ομίχλη της αθεΐας ή του αγνωστικισμού ή της αίρεσης. Χτυπά τη ποιμαντορική ράβδο του και δείχνει το δρόμο προς το φως, την έξοδο από τη πνευματική σκότιση, την απαλλαγή από την πλάνη.