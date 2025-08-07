ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές έως 1.300 ευρώ

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης www.dypa.gov.gr οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 100 ανέργων στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» της ΔΥΠΑ.

Η δράση θα δημιουργήσει 100 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους/ες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ) εγγεγραμμένους/ες στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι/ες έχουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ). Οι ωφελούμενοι/ες θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 12 μηνών με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.300 ευρώ.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της - εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ - Δημόσιας Πρόσκλησης.

Τα αποτελέσματα

Δείτε τους πίνακες, κάνοντας "κλικ" στους παρακάτω συνδέσμους

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. στην καρτέλα της αίτησής τους ή

Από τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων.

Οι επιτυχόντες/ούσες δεν θα προσέρχονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ καθώς η διαδικασία ενημέρωσης και υπόδειξής τους στους επιβλέποντες φορείς και υπηρεσίες τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις υπηρεσίες τοποθέτησης και για κάθε άλλη πληροφορία, οι ωφελούμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν από τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.860.000 ευρώ.