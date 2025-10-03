46η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο 33 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση, σύμφωνα με νέα ενημέρωση, θα συμμετάσχουν 33 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται αφορούν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Μεταξύ άλλων, ζητούνται:

ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί,

τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εργατοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων,

εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές,

πωλητές, υπάλληλοι αποθήκης, οδηγοί, χειριστές κλαρκ, εργάτες παραγωγής,

καθώς και θέσεις σε όλο το φάσμα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο ΕΔΩ.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

συνομιλήσουν χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με εκπροσώπους επιχειρήσεων

πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας

λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών και να εντοπίσουν το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητούν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.