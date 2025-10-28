47η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Στα Ιωάννινα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 47η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ.

Γιάννης Φιλιππάκος

47η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ" ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ)

INTIME NEWS
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιστρέφει για τέταρτη φορά στα Ιωάννινα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, 452 21), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η δράση, που έχει ήδη συνδέσει χιλιάδες πολίτες με νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη χώρα, στοχεύει να στηρίξει έμπρακτα την απασχόληση και την τοπική οικονομία της Ηπείρου.

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας θα αναζητήσουν άμεσα προσωπικό για πάνω από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2025

Η προεγγραφή είναι προαιρετική και διευκολύνει την επιλογή ώρας προσέλευσης (timeslot), ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην είσοδο.

Στόχος και ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες

Μέσα από τις επιτυχημένες εκδηλώσεις «Ημέρες Καριέρας», η ΔΥΠΑ δίνει την ευκαιρία στους πολίτες που αναζητούν εργασία ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση να:

  • συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού
  • διερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς
  • ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή
  • λάβουν καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας
  • Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) σχετικά με τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Workshops συμβουλευτικής

Παράλληλα, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υλοποιούν διαδραστικά εργαστήρια (workshops) πάνω σε θέματα όπως:

  • η δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού
  • η προετοιμασία επαγγελματικής συνέντευξης
  • η ανάπτυξη επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν επί τόπου την ημέρα της εκδήλωσης.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να φέρνει πιο κοντά επιχειρήσεις και πολίτες, στηρίζοντας έμπρακτα την απασχόληση και τις δεξιότητες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας – Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί

03:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για De Minimis και ζημιές από τον «Daniel»

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε μεταλλείο στη Νέα Νότια Ουαλία

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βολιβία: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Έφεση από Μπολσονάρου για να ανατραπούν τα 27 χρόνια κάθειρξης

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στην Καραϊβική: To Τρινιντάντ και Τομπάγκο απορρίπτει τον «εκβιασμό» της Βενεζουέλας

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Συνάντηση Πούτιν με την ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας – Οι δύο χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταγγέλλει την «υβριδική απειλή» της Λευκορωσία

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα αισιόδοξα μηνύματα στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας έφεραν ιστορικά ρεκόρ στη Wall Street

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμο έσπειρε 32χρονος στον ΒΟΑΚ: Έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα - «Ήθελε να μας σκοτώσει»

23:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις: Δεν θα καταργηθούν άμεσα, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

23:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SPACE4Cities: Οι 10 καλύτερες διαστημικές λύσεις για τις πόλεις του αύριο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες δεν είναι πλέον είδος υπό εξαφάνιση - Ανέκαμψε ο πληθυσμός τους

23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βίκτορ Γουεμπανιάμα τα πρώτα βραβεία της σεζόν

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιάπωνας θρύλος του σούσι Jiro Ono με τρία αστέρια Michelin έκλεισε τα 100 και συνεχίζει...

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμφωνία Σέινμπαουμ με Τραμπ να παρατείνουν την προθεσμία για τις εμπορικές συναλλαγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ, καταστράφηκαν κτίρια - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

23:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Τουρκία: Ανησυχητική πρόβλεψη καθηγητή Γεωφυσικής - Τι λέει για Μυτιλήνη και Κω

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Κατέρρευσαν κτίρια, υπάρχουν διακοπές ρεύματος - Δείτε βίντεο

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού μετά την 28η Οκτωβρίου - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο Βραζιλιάνας influencer, ανερχόμενης πολιτικού: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

06:36LIFESTYLE

Από το «Να μ’ αγαπάς» στη «Γη της Ελιάς»: Έρχονται καθηλωτικά επεισόδια σε εννέα σίριαλ 

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία παράστασή του - «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

19:06ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: 11 ανήλικα παιδιά εξαφανίστηκαν μέσα σε 3 χρόνια

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Αποστάσεις της Μελάνια από τη μεγαλοπρεπή αίθουσα χορού του Τραμπ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμο έσπειρε 32χρονος στον ΒΟΑΚ: Έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα - «Ήθελε να μας σκοτώσει»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ