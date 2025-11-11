Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο «Ανοικτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+)», με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Μέσω του προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης, προώθησης στην απασχόληση και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ και στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων σε επιχειρήσεις.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την υπόδειξη των ωφελουμένων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, προτεραιότητα έχουν:

Μακροχρόνια άνεργοι/ες (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας)

Άνεργες γυναίκες

Άνεργοι/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια

Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

Διάρκεια και αποζημίωση

Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα).

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) και καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.

Πώς συμμετέχουν οι επιχειρήσεις

Η συμμετοχή είναι απλή και πλήρως ψηφιακή:

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο https://www.gov.gr/ δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.

Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.

Όριο συμμετοχής ανά επιχείρηση

Προσωπικό Επιχείρησης Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων

0 – 3 άτομα 1

4 – 9 άτομα 2

10 – 19 άτομα 3

20 – 30 άτομα 5

31 – 50 άτομα 8