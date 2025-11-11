Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

Σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα προσφέρει 100% επιχορήγηση με αποζημίωση 704 ευρώ τον μήνα για 6 μήνες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ
Pixabay
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο «Ανοικτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+)», με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Μέσω του προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης, προώθησης στην απασχόληση και εργασιακής εμπειρίας που έχει υλοποιηθεί ποτέ και στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων σε επιχειρήσεις.

Ποιοι έχουν προτεραιότητα

Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την υπόδειξη των ωφελουμένων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, προτεραιότητα έχουν:

  • Μακροχρόνια άνεργοι/ες (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας)
  • Άνεργες γυναίκες
  • Άνεργοι/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια
  • Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

Διάρκεια και αποζημίωση

Η επαγγελματική εμπειρία διαρκεί 6 μήνες (6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα).

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες 704 ευρώ καθαρά τον μήνα (32 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες) και καλύπτει πλήρως την ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.

Πώς συμμετέχουν οι επιχειρήσεις

Η συμμετοχή είναι απλή και πλήρως ψηφιακή:

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο https://www.gov.gr/ δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να προσφέρουν.

Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.

Όριο συμμετοχής ανά επιχείρηση

Προσωπικό ΕπιχείρησηςΑνώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
0 – 3 άτομα1
4 – 9 άτομα2
10 – 19 άτομα3
20 – 30 άτομα5
31 – 50 άτομα8
51+ άτομα20% του προσωπικού (μέχρι 20 άτομα)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Κινείται στα ανατολικά η κακοκαιρία – Πότε θα σταματήσουν τα φαινόμενα

02:46ΕΘΝΙΚΑ

Αμερικανός ΥΠΕΣ: «Κλειδί» η Ελλάδα για τον ενεργειακό απεγκλωβισμό της Ευρώπης από τη Ρωσία

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Όλο και πιο κοντά η θανατική ποινή για τους «τρομοκράτες»

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Βγήκε η προκήρυξη για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

01:14ΕΘΝΙΚΑ

ΣΑ ΟΗΕ: Έμφαση της Ελλάδας στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιοδοξία στη Wall Street για τον τερματισμό του shutdown

00:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας

23:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ATP Finals: Τραγωδία στο Τορίνο - Νεκροί δύο θεατές τη δεύτερη μέρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: 65χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των πολιτών θα ήθελε να διεκδικήσει την επανεκλογή του ο Φρίντριχ Μερτς

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην Παραλία του Σταυρού

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός αγροτών στο αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Μηνάς: Γιατί είναι πολιούχος του Ηρακλείου - Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη της πόλης

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρινίο: Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και απειλούσε με μαχαίρι πυροσβέστες

22:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 28-27: «Κιτρινόμαυρη» πρωτιά στο χάντμπολ - Διακοπή στο ντέρμπι για ύβρεις

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επιχείρηση κατά της διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα - «Όποιος εμπλέκεται θα λογοδοτήσει», λέει ο Ζελένσκι

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με επτά τραυματίες

22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη – Εντοπίστηκαν έξι κάλυκες στο σημείο

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως επιβάλλουν νέο φόρο – Ποια χώρα είδε πρώτη αυξήσεις στα εισιτήρια

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

21:31LIFESTYLE

Ο Γιώργος Νταλάρας πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι τα μη επανδρωμένα αεροχήματα «A900» του Πολεμικού Ναυτικού

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Βγήκε η προκήρυξη για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

01:14ΕΘΝΙΚΑ

ΣΑ ΟΗΕ: Έμφαση της Ελλάδας στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων σύγχρονων τεχνολογιών στα ελαφρά και μικρά όπλα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μαργαρίτα Λαμπρινού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ