47η ημέρα Καριέρας: Δεκάδες επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

Η 47η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα.

47η ημέρα Καριέρας: Δεκάδες επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ" ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΥΠΑ)

ΕΡΓΑΣΙΑ
Η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιστρέφει για τέταρτη φορά στα Ιωάννινα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, 452 21), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η δράση, που έχει ήδη συνδέσει χιλιάδες πολίτες με νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε όλη τη χώρα, στοχεύει να στηρίξει έμπρακτα την απασχόληση και την τοπική οικονομία της Ηπείρου.

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας θα αναζητήσουν άμεσα προσωπικό για πάνω από 1.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2025

Η προεγγραφή είναι προαιρετική και διευκολύνει την επιλογή ώρας προσέλευσης (timeslot), ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην είσοδο.

Στόχος και ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες

Μέσα από τις επιτυχημένες εκδηλώσεις «Ημέρες Καριέρας», η ΔΥΠΑ δίνει την ευκαιρία στους πολίτες που αναζητούν εργασία ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση να:

  • συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού
  • διερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς
  • ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή
  • λάβουν καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας
  • Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) σχετικά με τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Workshops συμβουλευτικής

Παράλληλα, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υλοποιούν διαδραστικά εργαστήρια (workshops) πάνω σε θέματα όπως:

  • η δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού
  • η προετοιμασία επαγγελματικής συνέντευξης
  • η ανάπτυξη επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν επί τόπου την ημέρα της εκδήλωσης.

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να φέρνει πιο κοντά επιχειρήσεις και πολίτες, στηρίζοντας έμπρακτα την απασχόληση και τις δεξιότητες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

