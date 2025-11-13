ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Σε ηλεκτρονική κληρωτίδα η επιλογή για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε ανακοίνωση για τους υποψήφιους της προκήρυξης 2Γ/2025, η οποία αφορά την πλήρωση 145 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στον κλάδο Διοικητικού Προξενικού του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως γνωστοποιεί το Ανώτατο Συμβούλιο, θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή της ανοικτής κληρωτίδας —ένα λογισμικό που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ όλων των υποψηφίων της ως άνω κατηγορίας, με σκοπό την αποφυγή κληρώσεων μεταξύ των ισοβαθμούντων και την επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες κατάταξης που θα αναρτηθούν θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός κάθε υποψηφίου, ενώ σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας θα προηγείται εκείνος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους, θα διενεργηθεί σήμερα, 13 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη, στο κατάστημα του ΑΣΕΠ και ώρα 1:00 μ.μ. παρουσία μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 27, παρ. 1, ν. 4765/2021.