50η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 50η «Ημέρα Καριέρας» στο Περιστέρι.

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διήμερη εκδήλωση για την απασχόληση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106), από τις 10:00 έως τις 18:00, μετατρέποντας τον χώρο σε έναν ζωντανό κόμβο ευκαιριών, δικτύωσης και επαγγελματικής προοπτικής.

Πρόκειται για ένα διήμερο ουσιαστικής διασύνδεσης, που φέρνει στον ίδιο χώρο πολίτες που αναζητούν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα και επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας την άμεση επικοινωνία και τη στοχευμένη επαφή με την αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, προσφέροντας πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εμπειρίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η προεγγραφή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να:

συνομιλήσουν χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με εκπροσώπους επιχειρήσεων

πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας

λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να:

συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών

εντοπίσουν τα κατάλληλα στελέχη για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.