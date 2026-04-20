ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Υποβλήθηκαν 9.433 αιτήσεις για 1.654 προσλήψεις στο ΕΣΥ
Τα στατιστικά στοιχεία της προκήρυξης 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.654 θέσεων νοσηλευτών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 15 /τ. Α.Σ.Ε.Π./13.03.2026) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 9.433 αιτήσεις.
Οι θέσεις της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
- Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): 64
- Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ): 676
- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ): 914
Σχόλια
Trending
