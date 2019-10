Θρίλερ στην Κάρπαθο: Άνοιξαν πυρ Έλληνες και Τούρκοι - Ελληνικές φρεγάτες απέναντι από τουρκικές

Yπερσυγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων από Ελλάδα και Τουρκία παρατηρείται στην ίδια περιοχή ανατολικά της Καρπάθου.

Το ελληνικό και τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποιούν ασκήσεις με πραγματικά πυρά, με την ένταση να χτυπά… κόκκινο.

Τα πολεμικά πλοία των δύο χωρών βρίσκονται σε απόσταση «αναπνοής», καταλαμβάνουν τον ίδιο χώρο και εξασκούνται ταυτόχρονα σε πολεμικές ενέργειες.

Σύμφωνα με την ελληνική και την τουρκική παράνομη NAVTEX η άσκηση ξεκίνησε σήμερα στις 14:00 και θα ολοκληρωθεί στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (09/10).

Σημειώνεται πως η Αθήνα είχε εξαγγείλει την άσκηση με πραγματικά πυρά για να απαντήσει με παράνομη NAVTEX της Άγκυρας, με την οποία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα, εξέδωσε νεότερη αγγελία προς ναυτιλομένους που φέρει τον αριθμό 1117/19 και αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέδωσε NAVTEX με αριθμό ΗΑ13-543.2019 που εμπίπτει μέσα σε περιοχή τουρκικής NAVTEX. Ο σταθμός της Αττάλειας έχει την δικαιοδοσία να εκδίδει NAVTEX στην περιοχή».

TURNHOS N/W : 1117/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-10-2019 16:11)

TURNHOS N/W : 1117/19

MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA13-543/2019, FALLS WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. IRAKLEIO RADIO IS NOT AUTHORIZED TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES WITHIN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA.

Να σημειώσουμε πως η Toυρκία έχει ανοίξει πολλαπλά μέτωπα σε Κύπρο, Καστελόριζο και Συρία, με το τουρκικό Ναυτικό να πραγματοποιεί συνεχείς ασκήσεις.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε σήμερα, Τρίτη 8 Οκτωβρίου, νέα NAVTEX με την οποία «κλειδώνει» θαλάσσια περιοχή μερικές δεκάδες ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Πάφου, σε περιοχή όπου δραστηριοποιείται το τουρκικό γεωτρύπανο «Πορθητής» (Fatih).

Οι ασκήσεις με πραγματικά πυρά του τουρκικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου από τις 14:00 μέχρι τις 17:00.

Η κίνηση όμως αυτή της Άγκυρας επί της ουσίας αφορά το άλλο τουρκικό γεωτρύπανο, το «Γιαβούζ» το οποίο βρίσκεται στο οικόπεδο 7 και κατά τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας ετοιμάζεται να «τρυπήσει» στην κυπριακή ΑΟΖ.