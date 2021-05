Νέα τουρκική NAVTEX: Ερευνητικό στο Αιγαίο την ώρα που ο Τσαβούσογλου θα... συνομιλεί στην Ελλάδα

Πώς είναι δυνατόν να δεχόμαστε να συνομιλούμε μαζί τους ενώ εκείνοι θα σκανάρουν και πάλι το Αρχιπέλαγος.

Θα μιλήσουμε για καλή γειτονία; Θα μιλήσουμε για παύση των προκλήσεων; Θα μιλήσουμε για αμοιβαίες υποχωρήσεις; Για τι ακριβώς θα μιλήσουμε με τον Τσαβούσογλου σε λίγα 24ωρα, όταν το τουρκικό καθεστώς επιμένει να πυρπολεί την ειρήνη στην περιοχή;

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς... οι Τούρκοι εξέδωσαν NAVTEX για έρευνες στο Ικάριο Πέλαγος, με ημερομηνία έναρξης, όλως τυχαίως, την 31η Μαΐου, ημέρα που φτάνει στην Ελλάδα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, η υδρογραφική υπηρεσία της Σμύρνης εξέδωσε NAVTEX πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου-Σάμου και Ικαρίας.

Αλήθεια, τι εννοούσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα ξεκινήσουμε διάλογο με την Τουρκία όταν σταματήσει τις προκλήσεις; Με τον Τσαβούσογλου δεν θα κάνουμε διάλογο; Φυσικά και θα κάνουμε και μάλιστα με το τουρκικό ερευνητικό στην καρδιά του Αιγαίου.

Αυτό όμως είναι το ήθος των Τούρκων. Με αυτούς καλούμαστε να διεξάγουμε έναν καλόπιστο διάλογο. Με αυτούς καθόμαστε να κουβεντιάσουμε που απειλούν με νέο Αττίλα την Κύπρο.

Οι έρευνες αυτές αν και χαρακτηρίζονται ως επιστημονικές και θα διαρκέσουν από 31 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου, εντούτοις θα πραγματοποιηθούν από σκάφος το οποίο χρησιμοποιείται από Κέντρο Ωκεανογραφικών Ερευνών.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0446/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 28-05-2021 19:33)TURNHOS N/W : 0446/21

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC SURVEY, BY R/V TÜBİTAK MARMARA BETWEEN 31 MAY-10 JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

38 00.846 N – 026 04.685 E

38 10.305 N – 026 15.609 E

38 04.826 N – 026 36.788 E

38 08.493 N – 026 40.097 E

38 08.687 N – 026 47.192 E

38 01.494 N – 026 51.788 E

38 01.874 N – 027 02.014 E

37 58.875 N – 027 07.878 E

37 58.342 N – 027 14.142 E

37 45.718 N – 027 13.874 E

37 45.633 N – 027 10.863 E

37 47.662 N – 027 10.951 E

37 52.514 N – 027 07.911 E

37 54.030 N – 027 01.930 E

37 55.750 N – 026 43.260 E

37 48.408 N – 026 19.699 E

37 44.717 N – 026 04.719 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 102100Z JUN 21.

