Ραγδαίες εξελίξεις: Πέρασε από την αμερικανική Γερουσία η αμυντική συμφωνία ΗΠΑ – Ελλάδας

Η πενταετής πλέον αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Αμερικής (MDCA) πέρασε μέσω του αμυντικού προϋπολογισμού 2022 των ΗΠΑ - «Πράσινο φως» για τα F-35

Ένα βήμα πριν γίνει νόμος των ΗΠΑ είναι η αμυντική συμφωνία ΗΠΑ Ελλάδος καθώς ο Αμυντικός Προϋπολογισμός του 2022 στον οποίο περιλαμβάνεται ως τροπολογία, εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Γερουσίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, είναι ζήτημα χρόνου να υπογράφει από τον Πρόεδρο Μπάιντεν και να γίνει νόμος του αμερικανικού κράτους.

Θυμίζουμε πως όλα είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιούνιο, όταν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο, σε μια κίνηση ύψιστης πολιτικής σημασίας, είχαν καταθέσει σχέδιο νόμου με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Το νομοσχέδιο αυτό, με την ονομασία US - Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act of 2021, δεν αναγνώριζε απλώς τη σημασία της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, αλλά προχωρούσε και σε σαφείς κινήσεις, όπως πχ τη στήριξη και αδειοδότηση της αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 από την Ελλάδα.

Αμερικανική αντιπροσωπεία είχε ενημερώσει το ελληνικό «Πεντάγωνο» ότι θα βρεθεί στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα ώστε να ενημερώσει το ΓΕΑ για τις εξελίξεις αναφορικά με το πρόγραμμα των stealth μαχητικων αεροσκαφών και πιο συγκεκριμένα για ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και για τον οπλισμό που σκοπεύουν να «απελευθερώσουν» οι ΗΠΑ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί τελικά τον Ιανουάριο, με τους Αμερικανούς της USAF να εστιάζουν στην Φινλανδία και στην απόφασή της να αποκτήσει 64 μαχητικά F-35.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Σε ταβέρνα μετά τον σάλο - Ο κρυφός γάμος στην Αλόννησο

Πώς κόλλησε κορονοϊό ο Γιώργος Τράγκας; Όλη η αλήθεια

Κακοκαιρία: «Κλείδωσαν» οι χιονοπτώσεις στην Αττική τα επόμενα 24ωρα – Τι «βλέπουν» οι μετεωρολόγοι

Δολοφονία στα Γλυκα Νερά: Σε δίκη παραπέμπεται ο Μπαμπης Αναγνωστοπουλος - Βαρύ το κατηγορητήριο