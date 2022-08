Στρατός Ξηράς: Στο Ισραήλ ο Αρχηγός ΓΕΣ, Χαράλαμπος Λαλούσης - Ποιους είδε, τι συζήτησε

Η χώρα μας με ευθύνη, σοβαρότητα και γνώση της γεωπολιτικής συγκυρίας, ενισχύει τις συμμαχίες με χώρες «κλειδιά» της περιοχής.

Τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, απέναντι στις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Άγκυρας προωθεί η Ελλάδα, ενδυναμώνοντας τον άξονα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με την Τουρκία να επιμένει στην επικίνδυνη τακτική των προκλήσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, η χώρα μας με ευθύνη, σοβαρότητα και γνώση της γεωπολιτικής συγκυρίας, ενισχύει τις συμμαχίες με χώρες «κλειδιά» της περιοχής. Υπό αυτό το πρίσμα, οι καλές σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ αποτελούν τη βάση για ευρύτερη αμυντική και ενεργειακή συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης από τις 2 έως τις 4 Αυγούστου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, Major General Tamir Yadai.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός συναντήθηκε με τον ομόλογό του, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα και διαπιστώθηκε η κοινή πρόθεση για ακόμη μεγαλύτερη ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (International Defense Cooperation Directorate of the Israel Ministry of Defense) Brigadier General (Ret.) Mishel Ben Baruch, ενώ επισκέφθηκε και την έδρα του Εθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης του Ισραήλ (National Training Center) όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες του κέντρου και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.

Τέλος, ο Αρχηγός κατέθεσε στεφάνι στο Mνημείο του Oλοκαυτώματος, ενώ συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ΄.

Βεβαίως, από τις συνομιλίες του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα εξοπλιστικά, με τη χώρα μας να ενδιαφέρεται για μια σειρά από ισραηλινά οπλικά συστήματα.

Με αναλυτικά ρεπορτάζ έχουμε αναφερθεί στο αντιαρματικό πυραυλικό σύστημα Spike/NLOS, το οποίο θα βάλουν στη φαρέτρα τους άμεσα οι Ένοπλες Δυνάμεις. Πρόκειται για ένα όπλο πολλαπλών χρήσεων και όχι μόνο αντιαρματικό, γεγονός που αλλάζει τις ισορροπίες εξαιτίας και του μεγάλου βεληνεκούς του.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον πύραυλο Spike NLOS μοναδικό, εκτός από την κορυφαία του ακρίβεια, είναι οι πολλαπλές χρήσεις του καθώς μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε είδους χερσαία, αεροπορική και ναυτική πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ελικόπτερα Apache του Στρατού Ξηράς, ενώ επίσης μπορεί να εγκατασταθεί σε διάφορα οχήματα του Ελληνικού Στρατού και να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση και καταστροφή τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης. Μπορεί να μεταφερθεί ακόμα και από μικρά τεθωρακισμένα και είναι εξαιρετικά απλό στον χειρισμό του. Το βλήμα βάρους 70 κιλών μπορεί να κατευθύνεται εύκολα από τον χειριστή και να αλλάζει συνεχώς πορεία, ακολουθώντας στόχους που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και πλήττοντάς τους με απόλυτη ακρίβεια.

Όπως επισημαίνουν έμπειρα στελέχη του Στρατού Ξηράς, το Spike NLOS αποτελεί το ιδανικό όπλο τόσο για την περιοχή του Έβρου, όσο και για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έχουν ανάγκη από ευέλικτα οπλικά συστήματα με μεγάλη δύναμη πυρός. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΝΙΚΑ Spike NLOS

Επιπροσθέτως, το Ισραήλ μέσω της ΕΛΒΟ συμμετέχει στις διαδικασίες αξιολόγησης για το «εθνικό τυφέκιο», έχοντας προτείνει το Tavor 7, αλλά και το Tavor X95. Τα δυο όπλα δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους, καθώς το πρώτο έχει διαμέτρημα 7,62X52, ενώ το δεύτερο το 5,56X45.

Αντίτυπα των δυο όπλων δοκιμάστηκαν σκληρά από τα έμπειρα στελέχη του Στρατού Ξηράς, προκειμένου να βαθμολογηθούν για το πρόγραμμα του Εθνικού Τυφεκίου. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο όπλο, που με τα μέχρι στιγμής επιχειρησιακά δεδομένα δείχνει να είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και με απροβλημάτιστη λειτουργία. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι Ισραηλινοί έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και για το «εθνικό όχημα», έχοντας προτείνει την σειρά οχημάτων SandCat που έκτοτε έχει εξελιχθεί σε 4 “γενεές” καλύπτοντας διαφορετικές απαιτήσεις και με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΧΗΜΑ

Η Αθήνα μάλιστα, φέρεται να έχει εκφράσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες συμπαραγωγής που μπορεί να υπάρξουν, τόσο για το τυφέκιο όσο και για το νέο «εθνικό όχημα».