Οι Ρώσοι 60 χιλιόμετρα έξω από την Πόλη: Σαν σήμερα η Συνθήκη της Ανδριανούπολης

Η συμμετοχή της Ρωσίας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827 σηματοδότησε την επιδείνωση των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Ως απάντηση, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έκλεισε τα Στενά του Βοσπόρου για τα ρωσικά πλοία παραβιάζοντας τη Συνθήκη του Άκερμαν (1826).

Ο Ρωσικός Στρατός κατέλαβε περιοχές της σημερινής Ουκρανίας και της Βουλγαρίας, φτάνοντας σε απόσταση 60 χιλιομέτρων έξω από την Κωνσταντινούπολη.

Επίσης, κατά τις επιχειρήσεις στην περιοχή του Καυκάσου, κατέλαβε το Καρς, το Ερζερούμ και την Τραπεζούντα. Οι απώλειες της Υψηλής Πύλης, αρχικά σε στρατιωτικό και μετέπειτα σε πολιτικό επίπεδο, ανέδειξαν την αδιαμφισβήτητη ρωσική υπεροχή.



Η επακόλουθη υπογραφή της Συνθήκης της Ανδριανούπολης, απόρροια του

ρωσοτουρκικού πολέμου (1828-1829), ήταν αυτή που δημιούργησε ιδανικές προϋποθέσεις για την ίδρυση του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους.

Η νομιμοποίηση της ίδρυσής του, αρχικά με καθεστώς αυτονομίας, ήταν ένα γεγονός που μόλις πριν 2 χρόνια η Υψηλή Πύλη, απέρριπτε κατηγορηματικά.

Τον επόμενο χρόνο η ίδρυση ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους ήταν πλέον γεγονός, με την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Λονδίνου στις 22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830.