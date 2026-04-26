Η Νέα Υόρκη γιορτάζει την Ελληνική Επανάσταση στην 5η Λεωφόρο - Όλα έτοιμα για τη μεγάλη εκδήλωση

Στιγμιότυπα από την Φιλαρμονική Κορακιάνας ¨Σπύρος Σαμάρας¨ της Κέρκυρας η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τις εκδηλώσεις

Η ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης προετοιμάζεται για την παρέλαση της 26ης Απριλίου 2026, με ένα τριήμερο εκδηλώσεων που αποτελεί προοίμιο της κορυφαίας δημόσιας παρουσίας του ελληνισμού στην 5η Λεωφόρο. Η οργανωτική επιτροπή, υπό τον Λου Κάτσο, έχει διαμορφώσει πρόγραμμα που συνδυάζει πολιτισμό, παράδοση και ισχυρή συμβολική παρουσία της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο World Trade Center – Σημείο Μηδέν. Ακολούθησε η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας και της αμερικανικής Betsy Ross flag στο πάρκο Bowling Green της Wall Street, παρουσία αγήματος της Προεδρικής Φρουράς, σε μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού για την ελληνική παρουσία στο Μανχάταν.

Το Σάββατο 25 Απριλίου, η δράση μεταφέρθηκε στην Πλατεία Αθηνών στην Αστόρια, με πολιτιστική εκδήλωση με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων της ομογένειας και αποστολών από την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσία της ελληνικής πολιτείας. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, οι βουλευτές Αθανάσιος Παπαθανασίου (ΝΔ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ), καθώς και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν επίσης οι προξενικές και πρεσβευτικές αρχές.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι θα επισκεφθούν πέντε διαφορετικές πολιτείες, αναδεικνύοντας την εθνική διάσταση του εορτασμού. Το κόστος μετακίνησης και φιλοξενίας τους, ύψους περίπου 110.000 δολαρίων, καλύπτεται αποκλειστικά από δωρεές ομογενών.

Η κορύφωση στην 5η Λεωφόρο

Η παρέλαση κορυφώνεται την Κυριακή 26 Απριλίου, στις 13:30 τοπική ώρα, στην 5η Λεωφόρο από την 63η έως την 74η οδό. Επικεφαλής τίθεται τιμητικό τάγμα με την έφιππη φρουρά της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, τα λάβαρα ιστορικών συλλόγων και τη σημαία της Ακρόπολης που μεταφέρουν μαθητές ελληνικών κοινοτήτων.

Στο επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η παρουσία των Ευζώνων, φιλαρμονικής από την Κέρκυρα και εκπροσώπων από Ελλάδα, Κύπρο και ΗΠΑ. Τελετάρχες της φετινής διοργάνωσης είναι ο Τζον Κατσιματίδης και ο Νικόλας Τσάκος, ενώ μεταξύ των τιμώμενων βρίσκονται ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ιερώνυμος και ο στρατηγός ε.α. και πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Η πομπή περιλαμβάνει το σύνολο του οργανωμένου ελληνισμού της Βόρειας Αμερικής: αρχιεπισκοπικές δομές, ελληνορθόδοξες κοινότητες, κυπριακές οργανώσεις, επαρχιακές ομοσπονδίες, επαγγελματικούς φορείς, φοιτητικές ενώσεις και σχολεία από Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Κονέκτικατ και Καναδά. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η συμμετοχή σωμάτων ασφαλείας ελληνικής καταγωγής και εκκλησιαστικών κοινοτήτων με άρματα και μαθητικά τμήματα.

Η φετινή παρέλαση τιμά διπλή ιστορική επέτειο: τα 205 χρόνια από το 1821 και τα 250 χρόνια από την αμερικανική επανάσταση, αναδεικνύοντας τη «βαθιά ιστορική και φιλοσοφική σύνδεση των δύο εθνών», όπως υπογραμμίζει η οργανωτική επιτροπή.

