Mediterranean College: Αναγνωρισμένες σπουδές στο καλύτερο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, στην Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο του Derby συγκαταλέγεται πλέον στα 30 καλύτερα Βρετανικά Πανεπιστήμια (ανάμεσα σε 121 ιδρύματα), σύμφωνα με τον Πανεπιστημιακό οδηγό του Guardian 2019. Το Κολλέγιο διατηρεί στρατηγική συνεργασία δικαιόχρησης (franchise) με το University of Derby, με 32 προγράμματα σπουδών που μεταφέρονται ΑΥΤΟΥΣΙΑ στην Ελλάδα.

Η κατάταξη του Guardian είναι η πλέον ενδεδειγμένη για όσους αναζητούν προπτυχιακές σπουδές ή εφαρμοσμένα μεταπτυχιακά, καθώς βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν στην εμπειρία των φοιτητών, όπως η ποιότητα διδασκαλίας, η υποστήριξη των φοιτητών και η απασχολησιμότητα.

Στις επιμέρους κατατάξεις ανά τομέα σπουδών το University of Derby είναι:

TOP 10 σε Business, Management, Marketing, Hospitality.

σε Business, Management, Marketing, Hospitality. TOP 20 σε Education, Mechanical Engineering.

Η συγκεκριμένη διάκριση δεν είναι, ωστόσο, η μόνη για το ταχύτατα αναπτυσσόμενο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Βρετανίας:

TEF GOLD

To 2017 το University of Derby κατέκτησε το Χρυσό Βραβείο στο πλαίσιο του “Teaching Excellence Framework” για το εξαιρετικό επίπεδο διδασκαλίας και μαθησιακών αποτελεσμάτων που προσφέρει στους φοιτητές του (TEF GOLD). Η διάκριση αυτή το φέρνει το University στο TOP 20% των βρετανικών πανεπιστημίων.

TOP250 World Young Universities

To 2018 το University of Derby συμπεριλήφθηκε στο διακεκριμένο οδηγό Times Higher Education (THE) Young University Rankings, ως ένα από τα TOP 201-250 Πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Κορυφαίο στην Επαγγελματική Απορρόφηση Αποφοίτων

Σταθερά τα τελευταία χρόνια το University of Derby βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των βρετανικών πανεπιστημίων με γνώμονα την απασχολησιμότητα των αποφοίτων του. Συγκεκριμένα το 96,3% βρίσκουν εργασία στο 1ο εξάμηνο από την αποφοίτηση (HESA 2017).

Οι παραπάνω διακρίσεις του University of Derby σε συνδυασμό με την μακρά εμπειρία και αξιοπιστία του Mediterranean College στο χώρο της ιδιωτικής, ανώτατης εκπαίδευσης από το 1977, καθιστούν το Κολλέγιο ιδανική επιλογή για αναγνωρισμένες, ευρωπαϊκές, πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα.

To 1ο Ιδιωτικό Αγγλόφωνο Κολλέγιο της Ελλάδας αποτελείται σήμερα από οκτώ (8) Ακαδημαϊκές Σχολές και προσφέρει 32 αναγνωρισμένα Προπτυχιακά (Bachelor’s) και Μεταπτυχιακά (Master’s) προγράμματα σπουδών στους τομείς της Οικονομίας & Διοίκησης, των Ναυτιλιακών, της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Αγωγής, των Πολιτικών & Μηχανολόγων Μηχανικών, της Υγείας και του Τουρισμού-Φιλοξενίας.

Επικοινώνησε σήμερα για περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Mediterranean College:

Αθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, ΤΗΛ.: 210 8899600

Θεσσαλονίκη: Εγνατία 2-4, ΤΗΛ.: 2310 287779 / 2310 547708

www.medcollege.edu.gr, info@medcollege.edu.gr