Σεισμός κοντά στην Καλαμάτα

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 02:14.

Σεισμός κοντά στην Καλαμάτα
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού EMSC), σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8), στις 02:14, σε υποθαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού Κόλπου, κοντά στην Καλαμάτα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6 χλμ. σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση του EMSC.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται, στα 15 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Καλαμάτας.

3,0 από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

H αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,0 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5,8 χλμ., και επίκεντρο τα 6 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά του Πεταλιδίου

