Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στις 00:55 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 11/9) σε θαλάσσια περιοχή, στο δυτικό τμήμα του Κορινθιακού Κόλπου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 11 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά του Αιγίου.

3,1 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό

H αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7 χλμ., και επίκεντρο τα 7 χλμ. νότια του Μαραθιά Φωκίδας.