Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:55 μετά τα μεσάνυχτα.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στις 00:55 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 11/9) σε θαλάσσια περιοχή, στο δυτικό τμήμα του Κορινθιακού Κόλπου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 5 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 11 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά του Αιγίου.
3,1 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό
H αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 7 χλμ., και επίκεντρο τα 7 χλμ. νότια του Μαραθιά Φωκίδας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:12 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός στη Θήβα - Αισθητός στους κατοίκους
01:00 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός μεταξύ Αιγίου και Ναυπάκτου
00:06 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επικοινωνία Τραμπ με Μακρόν για Μέση Ανατολή και Ουκρανία
23:58 ∙ LIFESTYLE
Μίνως Μάτσας: Φορτισμένος συναισθηματικά στον αέρα
23:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 11 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
21:16 ∙ LIFESTYLE