Μαρέβα Μητσοτάκη: Το τρυφερό φιλί στον γιο της για τα γενέθλιά του

Γενέθλια σήμερα για τον γιο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο.

Μέρα γιορτής είναι η σημερινή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα, καθώς ο γιος τους, Κωνσταντίνος, «έκλεισε» τα 22 του χρόνια.

Από νωρίς το πρωί ο νεαρός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν έχει σταματήσει να δέχεται ευχές για τα γενέθλιά του από συγγενείς και φίλους. Ωστόσο, τα πιο όμορφα «χρόνια πολλά» του τα είπε η μητέρα του μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Μαρέβα Μητσοτάκη μοιράστηκε με τους followers της μια κοινή φωτογραφία τους, στην οποία απεικονίζεται η ίδια να τον αγκαλιάζει και να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο.

«Χρόνια Πολλά αγάπη της ζωής μου! Happy birthday my love. My one and only!» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία με τον γιο της.

Δείτε στην παρακάτω gallery τις φωτογραφίες:

PHOTO GALLERY Photo 1/3 Γιορτάζει σήμερα η οικογένεια Μητσοτάκη. Photo 2/3 Ο γιος του πρωθυπουργού και της Μαρέβα Γκραμπόβσκι, Κωνσταντίνος, έχει σήμερα γενέθλια. Photo 3/3 Ο Κωνσταντίνος γίνεται σήμερα 22 ετών!

