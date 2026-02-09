Αποκαλύψεις για την προώθηση προϊόντων από Influencers - Οι νέες μέθοδοι

Η προώθηση αγαθών από τους Influencer είναι πανταχού παρούσα στα κοινωνικά δίκτυα, εξαιτίας του μεγάλου όγκου περιεχομένου και την χωρίς όρια δημιουργικότητα των influencer.

Όλη αυτή η παρουσία είναι αδύνατο να μη γίνει αντιληπτή από τους καταναλωτές, όπως σημειώνει ανάλυση του ΚΕΠΚΑ.

Ανάμεσα στο Μάρτιο και το Σεπτέμβριο 2025, 14 Ενώσεις Καταναλωτών - μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, από 12 χώρες, έλεγξαν περίπου 650 αναρτήσεις και βίντεο από influencer στο Tik Tok, Instagram, You Tube και Snapchat.

Παρότι η προώθηση αγαθών από influencer καλύπτει όλους τους τομείς της αγοράς τα μέλη της BEUC εστίασαν σε αναρτήσεις για τρόφιμα και γρήγορη μόδα, καθώς πιστεύουμε ότι αυτοί οι 2 τομείς ενέχουν πιθανούς κινδύνους για τους καταναλωτές.

Χρήση πρακτικών κρύφο-διαφήμισης

Η έρευνα του ΚΕΠΚΑ έδειξε ευρέως διαδεδομένη χρήση πρακτικών κρύφο-διαφήμισης και τρόπων που οι influencer χρησιμοποιούν για να απευθυνθούν στο συναίσθημα και να διαμορφώσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι φίρμες χρησιμοποιούν τη προώθηση αγαθών, από influencer, για να διαμορφώσουν θετική φήμη ανάμεσα στους καταναλωτές και ειδικά ανάμεσα στους νέους.

Το 2023 το ΚΕΠΚΑ είχε εντοπίσει ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί μόνον κατά ένα μέρος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργεί η προώθηση αγαθών από influencer και πρέπει να επικαιροποιηθεί. Πρέπει να αποσαφηνίσει τις ευθύνες των διάφορων εταίρων που λειτουργούν στο περιβάλλον των influencer. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες των ίδιων των influencer, των πρακτορείων τους, των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων και των διαδικτυακών πλατφορμών.

Η έρευν του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών στοχεύει να παρέχει επιπλέον αποδείξεις, οι οποίες θα υποστηρίξουν τις συζητήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως για την Πράξη για τη Ψηφιακή Δικαιοσύνη και την Οδηγία για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες. Και οι 2 αυτές νομοθετικές πράξεις αναμένονται το 2026.

Βασικά ευρήματα της έρευνας:

Η προώθηση αγαθών από influencer είναι, σήμερα, μια από τις πιο κοινές τεχνικές διαφήμισης στο διαδίκτυο. Οι φίρμες συνεργάζονται με δημιουργούς περιεχομένου, στους οποίους παρέχουν άμεσα, ή έμμεσα οφέλη για να διαφημίσουν τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους. Αυτή η μέθοδος έχει σημαντικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στις αγοραστικές τους αποφάσεις, εκτοξεύοντας, έτσι, την προσήλωση των καταναλωτών σε μια φίρμα και τις πωλήσεις της.

Η αυτορρύθμιση έχει αποδειχτεί ανεπαρκής και αναποτελεσματική όσον αφορά την ρύθμιση προώθησης αγαθών από influencer. Οι πολιτικές των πλατφορμών κοινωνικών δικτύων συχνά παρακάμπτονται και εφαρμόζονται αναποτελεσματικά. Παράλληλα, οι δεσμεύσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτή που οι εταιρείες τροφίμων ανέλαβαν, εθελοντικά, να περιορίσουν την προώθηση ανθυγιεινών τροφίμων στα παιδιά, αντιμετώπισαν εντελώς αναποτελεσματικά παρόμοιες πρακτικές influencer.

