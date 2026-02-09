Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

Ένα πρόσφατα ανακαλυφθέν χριστιανικό χρονικό του κόσμου στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, από τις αρχές του 8ου αιώνα παρέχει νέες γνώσεις για τις πολιτικές και θρησκευτικές αναταραχές από την ύστερη αρχαιότητα έως την άνοδο του Ισλάμ.

Ο Άντριαν Πιρτέα, ιστορικός στο Ινστιτούτο Μεσαιωνικής Έρευνας της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών (ÖAW), έκανε την εντυπωσιακή ανακάλυψη.

Το χειρόγραφο που ανακαλύφθηκε, με τις σοβαρά κατεστραμμένες, μερικώς κολλημένες σελίδες του, χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Ήταν ανάμεσα στα ήδη ψηφιοποιημένα χειρόγραφα του μοναστηριού. Ο Πιρτέα και η ομάδα του το αναγνώρισαν ως αραβική μετάφραση ενός χριστιανικού παγκόσμιου χρονικού που γράφτηκε αρχικά στα συριακά-αραμαϊκά γύρω στο 712/713 μ.Χ.

«Ένα χαμένο κείμενο. Τώρα έχουμε την αραβική μετάφραση ως το μόνο σωζόμενο στοιχείο», είπε ο ερευνητής. Τα αρχικά ευρήματα σχετικά με την ανακάλυψη δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο περιοδικό «Medieval Worlds». Ο Pirtea πιστεύει ότι η μετάφραση είναι πλήρης «και αντικατοπτρίζει πιστά το πρωτότυπο».

Χριστιανική πηγή για την αραβο-ισλαμική επέκταση

Χρησιμοποιώντας ψηφιοποίηση υψηλής ανάλυσης μέσω της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Πρώιμων Χειρογράφων και ελεύθερα προσβάσιμες εικόνες στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Χειρογράφων του Σινά, ο ερευνητής μπόρεσε να εξετάσει το έργο πιο προσεκτικά. Το χειρόγραφο, στο οποίο τώρα έχει δοθεί η επιστημονική ονομασία «Μαρωνιτικό Χρονικό του 713», είναι, σύμφωνα με τους ερευνητές, μία από τις πρώτες σωζόμενες χριστιανικές πηγές για την επέκταση της αραβο-ισλαμικής αυτοκρατορίας και προσφέρει νέες προοπτικές για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή πριν και μετά την άνοδο του Ισλάμ.

«Οι Μαρωνίτες είναι μια χριστιανική κοινότητα που εξακολουθεί να υπάρχει στον Λίβανο σήμερα. Το όνομά τους αναφέρεται στο μοναστήρι του Αγίου Μάρωνα, τον οποίο οι πιστοί θεωρούν ιδρυτή της εκκλησίας τους», εξήγησε ο ιστορικός. Το μοναστήρι αναφέρεται δύο φορές στο χρονικό, ένα έγγραφο περίπου 70 σελίδων. Μπορεί να υποτεθεί ότι ο ανώνυμος συγγραφέας του χρονικού ανήκε σε αυτήν την κοινότητα.

Ανώνυμος χρονικογράφος αφηγείται την ιστορία της ανθρωπότητας

Σύμφωνα με τον Πιρτέα, το έργο του χρονικογράφου απεικονίζει την ιστορία της ανθρωπότητας, από τον Αδάμ έως τις πολιτικές και θεολογικές συζητήσεις της εποχής του. «Γραμμένο στο πλαίσιο μιας συριακής χριστιανικής κοινότητας που παραδοσιακά συνδεόταν με την Κωνσταντινούπολη, αλλά σταδιακά αποστασιοποιούνταν από τη Βυζαντινή Εκκλησία λόγω θεολογικών διαφορών, το έργο προσφέρει μια μοναδική προοπτική για τον μετασχηματισμό της Ανατολικής Μεσογείου στην ύστερη αρχαιότητα και την πρώιμη ισλαμική περίοδο», λέει ο μεσαιωνολόγος της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών.

Σύμφωνα με τον Πιρτέα, ένα από τα πιο ιστορικά πολύτιμα αποσπάσματα του χρονικού αφορά τον 7ο αιώνα. Περιγράφει τον Βυζαντινο-Σασσανιδικό πόλεμο του 602-628, την άνοδο του Ισλάμ, τις πρώτες αραβικές κατακτήσεις και τις μεταγενέστερες αραβο-βυζαντινές συγκρούσεις. Η αφήγηση τελειώνει το 692-693.

Έργο ψηφιοποίησης των χειρογράφων

Ο συγγραφέας δεν ήταν μόνο καλά ενημερωμένος για τα γεγονότα στη Συρία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, τη Σικελία και τη Ρώμη και «ήταν πιθανώς μοναχός ή επίσκοπος ή κάποιος με καλές επαφές με τη Βυζαντινή ή τη Δυτική Εκκλησία».

Ένα μεγάλης κλίμακας έργο ψηφιοποίησης καθιστά τα χειρόγραφα από τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης ολοένα και πιο προσβάσιμα: «Προσπάθειες τεκμηρίωσης των χειρογράφων από το Σινά με χρήση μικροφίλμ είχαν ήδη γίνει τη δεκαετία του 1950 και του 1960. Από το 2018 έως το 2022, η Μονή της Αγίας Αικατερίνης, μαζί με συνεργάτες, ανέλαβε ένα μεγάλο έργο για την ψηφιοποίηση πρώτα των συριακών και αραβικών χειρογράφων».

Με πληροφορίες από religion.ORF.at

