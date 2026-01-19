Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία βασιλική 2.000 ετών του «πατέρα της αρχιτεκτονικής» Βιτρούβιου

Αρχαιολόγοι στην Ιταλία ανακάλυψαν μια αρχαία βασιλική, ηλικίας 2.000 ετών, που αποδίδεται στον Ρωμαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό Βιτρούβιο, ο οποίος είναι γνωστός και ως ο «πατέρας της αρχιτεκτονικής». Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι, χαιρέτισε αυτήν την ανακάλυψη για την οποία «θα μιλάνε μέχρι και τα εγγόνια μας».

Η βασιλική, η οποία ανακαλύφθηκε στην πόλη Φάνο, στα βορειοανατολικά της Ρώμης, έχει ορθογώνιο σχήμα, με δέκα κίονες στις μακρύτερες πλευρές και τέσσερις στις στενότερες, όπως περιέγραψε ο έφορος αρχαιοτήτων της περιοχής, Αντρέα Πεσίνα. Τα ερείπια που βρέθηκαν ταιριάζουν απόλυτα με τις περιγραφές που έκανε ο Βιτρούβιος στα βιβλία του, εξήγησε ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, όταν βρέθηκαν τα ίχνη των τεσσάρων κιόνων, οι αρχαιολόγοι χρησιμοποίησαν τις περιγραφές του Βιτρούβιου για να υπολογίσουν πού βρίσκεται η πρώτη κολόνα της δεξιάς πλευράς. Άρχισαν να σκάβουν και την βρήκαν αμέσως. «Υπάρχουν κάποιες βεβαιότητες στην αρχαιολογία, αλλά εντυπωσιαστήκαμε από την ακρίβεια του σχεδίου», πρόσθεσε ο Πεσίνα.

Ο Πεσίνα διευκρίνισε ότι θα χρειαστούν και άλλες ανασκαφές για να διαπιστωθεί αν έχουν διασωθεί και άλλα τμήματα της βασιλικής και αν το κτίριο μπορεί να εκτεθεί στο κοινό.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Φάνο, Λούκα Σερφιλίπι, δήλωσε: «Αισθάνομαι ότι πρόκειται για την ανακάλυψη του αιώνα επειδή επιστήμονες και ερευνητές αναζητούσαν αυτή τη βασιλική εδώ και 500 χρόνια».

Ο Βιτρούβιος έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. και είναι διάσημος επειδή συνέγραψε το «De architectura», ή «Δέκα Βιβλία Αρχιτεκτονικής», όπως αποκαλείται σήμερα, το παλαιότερο σωζόμενο σύγγραμμα για τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Η διδασκαλία του για τις κλασικές αναλογίες των κτιρίων ενέπνευσαν καλλιτέχνες των επόμενων αιώνων, όπως τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, το περίφημο αναγεννησιακό σχέδιο του οποίου, με τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος είναι γνωστό ως «Άνθρωπος του Βιτρούβιου».