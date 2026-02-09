Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

Έμεινε επί ώρα χωρίς τις αισθήσεις του, όμως οι γιατροί κατόρθωσαν να το επαναφέρουν

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι
Σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται το 2 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι της πλατείας Κύπρου στην Καλλιθέα το απόγευμα της Κυριακής.

Το παιδί βρισκόταν στην πλατεία με τον πατέρα του, 26 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, όταν ξέφυγε της προσοχής και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι. Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί ήταν επί 10 λεπτά αναίσθητο μέσα στο νερό, πριν το αντιληφθούν περαστικοί, το βγάλουν και καλέσουν την αστυνομία.

Το πλήρωμα ενός περιπολικού που περνούσε από το σημείο εκείνη την ώρα έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, προσπαθώντας να το επαναφέρει, ενώ το μετέφερε στο νοσοκομείο πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο «Αγλαΐα Κυριακού», οι γιατροί επιχειρούσαν να επαναφέρουν το παιδί επί 40 λεπτά και πράγματι, τα κατάφεραν, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Η αστυνομία συνέλαβε τους γονείς (26 και 23 ετών) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

