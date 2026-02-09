Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 9Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΑΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΒΛΑΝΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

66

Λειτουργία

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΥΤΟΔΕΜΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 π

63

Λειτουργία

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 11:00:00 πμ

Π.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, ΔΡΟΣΙΝΗ, ΚΑΛΒΟΥ, ΑΡΚΤΟΥ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ.

115

Κατασκευές

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 11:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

114

Κατασκευές

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΑΡΝΗΣ 2 - 8 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1337

Λειτουργία

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 12:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΠΗΓΑΔΙ ΚΩΝΣΤΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΔΩΔΩΝΗΣ - ΣΙΦΝΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΔΟΛΙΑΝΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΜΗΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1562

Λειτουργία

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΑΒΙΝΕ απο κάθετο: ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ έως κάθετο: ΡΑΒΙΝΕ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΡΑΒΙΝΕ έως κάθετο: ΙΑΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

152

Λειτουργία

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΛΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

113

Κατασκευές

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ72 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

109

Κατασκευές

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 2:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΚΑΒΗΣ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

360

Λειτουργία

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 2:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά οδός:ΚΙΛΚΙΣ ΝΟ 3 - 5 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ ΝΟ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ ΝΟ 6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 4:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΥΩΡΩΝ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΥΚΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΧΙΔΟΣ απο κάθετο: ΚΟΤΥΩΡΩΝ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΤΥΩΡΩΝ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 4:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ - ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΒΑΡΝΑΛΗ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑΣ - ΘΕΑΤΡΟΥ - ΑΛΕΞΙΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΟΔΟΣ 7 Α - ΟΔΟΣ 7 Β - ΔΡΟΜΟΣ - 14 - ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ - ΞΥΛΟΥΡΗ - ΕΛΥΤΗ - ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΞΥΛΟΥΡΗ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΚΑΤΡΑΚΗ - ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΔΡΟΜΟΣ 16 - ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - 20Η ΟΔΟΣ - ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

192

Λειτουργία

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΤΟΜΠΑΖΗ - ΠΛΑΤΑΙΩΝ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΖΕΦΥΡΟΥ - ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ - ΜΗΤΡ. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΤΖΑΒΕΛΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

85

Κατασκευές

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΠΑΛΑΜΑ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

86

Κατασκευές

9/2/2026 8:00:00 πμ

9/2/2026 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ, ΚΥΘΝΟΥ, ΛΟΦΟΣ ΚΟΚΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΒΕΪΚΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

114

Κατασκευές

9/2/2026 9:00:00 πμ

9/2/2026 4:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ.

116

Κατασκευές

9/2/2026 9:30:00 πμ

9/2/2026 12:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟ 12 από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΚΙΣΣΑΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΣΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΝΟ 4 από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΧΙΑΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

115

Κατασκευές

9/2/2026 9:30:00 πμ

9/2/2026 12:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΧΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΟ 57 από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

115

Κατασκευές

9/2/2026 10:00:00 πμ

9/2/2026 1:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΥΠΡΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΑΤΡΕΩΣ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΑΞΙΟΥ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ.

117

Κατασκευές

9/2/2026 11:00:00 πμ

9/2/2026 2:30:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΥΑΚΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

64

Κατασκευές

9/2/2026 12:00:00 μμ

9/2/2026 3:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - Λ ΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ - ΛΕΣΒΟΥ - ΓΚΙΟΚΑ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

1563

Λειτουργία

9/2/2026 12:00:00 μμ

9/2/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ - ΦΙΛΙΑΣ - ΠΛΑΠΟΥΤΑ - ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

361

Λειτουργία

9/2/2026 1:00:00 μμ

9/2/2026 3:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΟΔΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΒΟΥΤΥΡΑ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΟΟΔΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΠΡΟΟΔΟΥ έως κάθετο: ΚΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

116

Κατασκευές

9/2/2026 2:00:00 μμ

9/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΔΟΡΑΣ ΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

64

Λειτουργία

