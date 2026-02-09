Τι είναι τα «παιχνίδια αγάπης»: Η μυστηριώδης «εφαρμογή» που αναθέτει σε παιδιά ύποπτες «αποστολές»

Εθισμένες στο διαδικτυακό παιχνίδι σε σημείο να πιστεύουν ότι είναι «Κορεάτισσες πριγκίπισσες»

Η πρόσφατη τραγωδία στην Ινδία, όπου τρεις έφηβες αδερφές πήδηξαν από το μπαλκόνι του 9ου ορόφου, όταν ο πατέρας τους, τους πήρε το κινητό βάζοντας τέλος σε διαδικτυακό κορεάτικο παιχνίδι που φέρονται να έπαιζαν και να είχαν εθιστεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ετεροθαλείς αδερφές Nishika, 16, Prachi, 14 και Pakhi, 12 ετών, ήταν εθισμένες σε ένα διαδραστικό «παιχνίδι αγάπης» που βασίζεται σε εργασίες.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να ήταν ένα παιχνίδι που ονομάζεται «Δεν είμαστε Ινδοί».

aderfes.jpg

Το παιχνίδι πιστεύεται ότι περιλαμβάνει παίκτες που πρέπει να ολοκληρώσουν διαφορετικές εργασίες, οι οποίες συχνά μπορεί να περιλαμβάνουν συναισθηματικές ιστορίες που μπορεί να θολώσουν τη γραμμή του τι είναι πραγματικό και ψεύτικο.

Αυτό τους βυθίζει σε έναν διαδικτυακό κόσμο που περιλαμβάνει νέο περιβάλλον, ανθρώπους και δραστηριότητες.

Ο Νοτιοκορεάτης ψυχοθεραπευτής Jookyoung Kim είπε στη Sun ότι τα «παιχνίδια αγάπης» είναι από τα πιο εθιστικά για τους νέους, καθώς μπορούν να προσφέρουν ψυχολογικές ανταμοιβές όπως μια αίσθηση επιτυχίας, μια αίσθηση ελέγχου και απόσπαση της προσοχής από το άγχος, επιτρέποντας στους παίκτες να προχωρήσουν σε εργασίες και επίπεδα».

Όπως εξήγησε: «Για κάποιον που αισθάνεται μόνος, απομονωμένος ή συναισθηματικά χωρίς υποστήριξη εκτός σύνδεσης, το παιχνίδι μπορεί εν μέρει να υποκαταστήσει τις πραγματικές πηγές συναισθηματικής επικύρωσης και σύνδεσης».

Οι έρευνες για τον θάνατο της νεαρής τριάδας συνεχίζονται με τους ντετέκτιβ να αναλύουν ένα σπαρακτικό σημείωμα που βρέθηκε γραμμένο μέσα σε ένα ημερολόγιο μιας από τις αδερφές, όπου έγραφε:.

«Συγγνώμη, μπαμπά, λυπάμαι πραγματικά. Προσπαθήσατε να μας απομακρύνετε από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρετε πόσο αγαπάμε τους Κορεάτες».

«Δεν αγαπούσαμε εσάς και την οικογένειά σας όσο αγαπούσαμε τον Κορεάτη ηθοποιό και το συγκρότημα K-Pop. Τα κορεάτικα ήταν η ζωή μας», έγραφε ένα άλλο σημείωμα.

deadlyapp.jpg

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού τους αποκάλυψαν γραπτά σε έναν τοίχο στο υπνοδωμάτιο των κοριτσιών, μεταξύ των οποίων: «Είμαι πολύ πολύ μόνη».

Τα κορίτσια είχαν εγκαταλείψει το σχολείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid και είχαν γρήγορα εθιστεί στο να παίζουν στο διαδίκτυο ένα από τα δημοφιλή παιχνίδια το Korean Love, τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέπτυξαν μια βαθιά γοητεία με την Κορέα και μάλιστα πίστευαν ότι ζούσαν στο έθνος της Ανατολικής Ασίας.

Οι αδερφές άρχισαν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως «Κορεάτισσες πριγκίπισσες» και όχι ως Ινδές μαθήτριες χάρη στις περσόνες τους στο παιχνίδι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ταυτίστηκαν ακόμη και με κορεάτικα ονόματα – Μαρία, Αλίζα και Σίντι, αποκάλυψαν λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο χαροκαμένος πατέρας μετέφερε λόγια των παιδιών του: «Μου είχαν πει: «Μπαμπά, δεν μπορούμε να φύγουμε από την Κορέα. Η Κορέα είναι η ζωή μας.

«Η Κορέα είναι τα πάντα για εμάς. Δεν μπορείτε να μας χωρίσετε από αυτό. Θα δώσουμε τη ζωή μας».

Μέρες μετά τα ανατριχιαστικά σχόλια, τα κορίτσια πήδηξαν από το μπαλκόνι.

Οδυνηρές αναφορές λένε ότι οι φρουροί ασφαλείας και οι γείτονες άκουσαν τον γδούπο των κοριτσιών καθώς χτυπούσαν στο έδαφος.

Οι διαπεραστικές κραυγές από όσους είδαν τη φρίκη της νύχτας ήταν αρκετά δυνατές για να ξυπνήσουν ολόκληρο το συγκρότημα διαμερισμάτων.

Οι θεατές ισχυρίστηκαν ότι ένα από τα κορίτσια φαινόταν αποφασισμένο να πηδήξει καθώς τα άλλα δύο προσπάθησαν στιγμιαία να την τραβήξουν μακριά από το περβάζι.

Και οι τρεις κατέληξαν να πέσουν με το κεφάλι και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι εγκληματολογικές ομάδες αναλύουν τώρα τα κινητά τηλέφωνα των κοριτσιών για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν το ακριβές παιχνίδι στο οποίο ήταν εθισμένες και πώς λειτουργεί.

